El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 26 octubre de 2025

El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.

Por  El Niño Prodigio

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 26 de octubre de 2025.

Aries

03/21 – 04/19

Tu entusiasmo en los proyectos será fuente de vitalidad. Bajo la luz de una buena estrella avanzarás junto a alguien que te inspira. En asuntos legales estarás bien asesorado y con la balanza a tu favor. Sobran los motivos para celebrar y compartir.

Tauro

04/20 – 05/20

Estás atravesando un proceso de sanación profunda en cuerpo, mente y espíritu. La transformación será inevitable y poderosa: como una crisálida convertida en mariposa. Confía en tu instinto, suelta lo que pesa y honra tu viaje hacia lo esencial.

Géminis

05/21 – 06/20

Una escapada revitalizará tu relación y traerá frescura. Si estás soltero, aparecerá alguien que compartirá tus intereses, despertando atracción genuina. Esa conexión te inspirará a disfrutar intensamente del presente, reconociendo la belleza en cada instante compartido.

Cáncer

06/21 – 07/20

La atención se dirigirá a tu cuerpo y bienestar. Es el momento ideal para realizar chequeos, mejorar la alimentación, comenzar ejercicios e incorporar rutinas que te favorezcan. También dedica tiempo a tu mascota: su cuidado refleja la importancia de los vínculos que alegran tu vida.

Leo

07/21 – 08/21

Tu estilo personal será clave para brillar y atraer miradas. Desde la forma de vestir hasta cómo te expresas, todo marcará diferencia. Si cantas, pintas o bailas, muéstralo sin reservas. El reconocimiento fortalecerá tu autoestima e impulsará a expandir tu talento y esparcir estilo.

Virgo

08/22 – 09/22

Será momento para transformar tu hogar. Las gestiones inmobiliarias fluirán y podrías recibir préstamo o apoyo de un socio dispuesto a colaborar. Aprovecha esta oportunidad para invertir en tu mundo íntimo, creando un espacio donde encuentres verdadera paz y felicidad.

Libra

09/23 – 10/22

Se despertará tu deseo de expandirte. Aprovecha para abrir la mente en museos o actividades culturales. Esa búsqueda traerá nuevas perspectivas. Alguien con intereses afines podría acompañarte, sintiéndose atraído por tu estilo, compartiendo experiencias y promoviendo la conexión mutua.

Escorpio

10/23 – 11/22

Surgirá la posibilidad de cancelar una deuda, brindando alivio y cerrando una etapa con armonía. Más allá de intereses personales, tu progreso dependerá del bienestar compartido. Al saldar compromisos comprenderás que también generas nuevas oportunidades y enriquecimiento verdadero.

Sagitario

11/23 – 12/20

La Luna en tu signo aumentará tu energía, impulsándote a comenzar nuevos proyectos. Tu carácter expansivo y optimismo se magnificará, y tus acciones reflejarán tus convicciones. Además, alguien de tu entorno podría sentirse atraído, compartiendo momentos que abrirán nuevas posibilidades.

Capricornio

12/21 – 01/19

Un logro importante te hará sentir realizado y feliz. Para premiarte, será recomendable hacer una pausa y restablecer energías. Tu intuición se potenciará y algo en tu interior te guiará. Presta atención a mensajes recibidos en sueños o encuentros casuales que te inspiren.

Acuario

01/20 – 02/18

El deseo de socializar e interactuar con diversos grupos te acompañará, valorando afinidad de ideas y proyectos comunes. Tu creatividad y apertura mental marcarán la diferencia. La sabiduría de distintas culturas enriquecerá, diversificará y ampliará tu mundo, inspirando oportunidades.

Piscis

02/19 – 03/20

Tu ambición y deseo de popularidad crecerán, enfocándote en desarrollarte profesionalmente y aumentar ingresos. Ambos aspectos avanzarán juntos. Evita que la autoexigencia extrema te haga desestimar tus logros. No te sobrecargues; celebra cada éxito y reconoce tu progreso con gratitud.

