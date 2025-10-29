El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 29 octubre de 2025
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 29 de octubre de 2025.
Aries
03/21 – 04/19
Con una base sólida en la casa y la familia tendrás un colchón de contención que te sostiene. Eso te permitirá proyectarte alto y alcanzar tus metas. Como un árbol que crece fuerte, necesitas raíces firmes para sostener tus ambiciones más elevadas.
Tauro
04/20 – 05/20
Recibirás información nutritiva que, si sabes escuchar y aprender de ella, funcionará como una brújula confiable para orientarte durante largo tiempo. Una invitación a viajar o una propuesta del extranjero puede abrirte puertas importantes: atrévete a decir que sí.
Géminis
05/21 – 06/20
De pronto descubres recursos valiosos a tu disposición que te hacen sentir “rico” y capaz de compartir con generosidad. Surgirá alguien conocedor de secretos ocultos que te guiará en la gestión de esa riqueza, ayudándote a ganar poder y mejorar tu vida significativamente.
Cáncer
06/21 – 07/20
Hoy te mueves con un ánimo generoso, dispuesto a compartir sin reservas, y eso atraerá energías favorables. Surge alguien que te brinda un apoyo sólido y su compañía, y al combinarse con tus propios recursos dará lugar a un vínculo fértil, estable y duradero.
Leo
07/21 – 08/21
Has alcanzado un estado positivo donde, al mirar en retrospectiva, las cuentas cierran a tu favor. Tu maestro interno trae alivio emocional y esa vibración de sanación se expande hacia tu salud, favoreciendo tu bienestar cotidiano e integrando abundancia en cada aspecto de tu vida.
Virgo
08/22 – 09/22
Llegan bendiciones a través de amigos y grupos en los que participas, sintiéndote más admirado y respetado que nunca. El amor proyecta un futuro prometedor con luz verde para crecer. Si tienes hijos, fomenta su integración social, llevándolos a espacios comunitarios o recreativos.
Libra
09/23 – 10/22
Una institución, un jefe o una figura influyente te protege y al mismo tiempo impulsa tu crecimiento. Eso puede inspirarte a mudarte a un barrio mejor o realizar ampliaciones en tu hogar, para que junto a tu familia accedas a mayor bienestar y calidad de vida.
Escorpio
10/23 – 11/22
El extranjero o una región fértil y ligada al agua te abrirá las puertas para que explores, conozcas e investigues. Allí podrías hallar un guía sabio dispuesto a transmitirte enseñanzas valiosas, ayudándote a integrar aprendizajes sólidos que enriquecerán tu camino personal y espiritual.
Sagitario
11/23 – 12/20
Te encuentras gestionando una herencia, un crédito o el cobro de un juicio, lo que te brinda la oportunidad de planificar tu economía con mejores perspectivas. Ahora te toca administrar abundancia: siéntete bien provisto y aprecia plenamente los recursos que tienes a tu disposición.
Capricornio
12/21 – 01/19
Entra en tu vida alguien que actúa como tu contrapunto ideal: generoso, sabio y protector. Acógelo, reconoce su influencia positiva y el valor de su compañía. Tu “número dos” es un verdadero lujo; considéralo seriamente al tomar decisiones importantes.
Acuario
01/20 – 02/18
En tu vida cotidiana todo fluye, y notarás cómo lo Supremo se revela en los pequeños detalles. Tómate un momento para mirar atrás: de tu pasado reciente surgirán lecciones espirituales valiosas que podrás aplicar con sentido y consistencia en tu día a día.
Piscis
02/19 – 03/20
Tu creatividad atraviesa un momento de abundancia, como una vid cargada de uvas. Tu corazón se ofrece generoso, como un buen vino compartido con amigos y la comunidad. Reconoce tu importancia: eres único, irreemplazable, y tu presencia despierta alegría y gratitud.