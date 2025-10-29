window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 29 octubre de 2025

El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.

nino-prodigio-nuevo-1

Crédito: Cortesía

Avatar de El Niño Prodigio

Por  El Niño Prodigio

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 29 de octubre de 2025.

Aries

03/21 – 04/19

Con una base sólida en la casa y la familia tendrás un colchón de contención que te sostiene. Eso te permitirá proyectarte alto y alcanzar tus metas. Como un árbol que crece fuerte, necesitas raíces firmes para sostener tus ambiciones más elevadas.

Tauro

04/20 – 05/20

Recibirás información nutritiva que, si sabes escuchar y aprender de ella, funcionará como una brújula confiable para orientarte durante largo tiempo. Una invitación a viajar o una propuesta del extranjero puede abrirte puertas importantes: atrévete a decir que sí.

Géminis

05/21 – 06/20

De pronto descubres recursos valiosos a tu disposición que te hacen sentir “rico” y capaz de compartir con generosidad. Surgirá alguien conocedor de secretos ocultos que te guiará en la gestión de esa riqueza, ayudándote a ganar poder y mejorar tu vida significativamente.

Cáncer

06/21 – 07/20

Hoy te mueves con un ánimo generoso, dispuesto a compartir sin reservas, y eso atraerá energías favorables. Surge alguien que te brinda un apoyo sólido y su compañía, y al combinarse con tus propios recursos dará lugar a un vínculo fértil, estable y duradero.

Leo

07/21 – 08/21

Has alcanzado un estado positivo donde, al mirar en retrospectiva, las cuentas cierran a tu favor. Tu maestro interno trae alivio emocional y esa vibración de sanación se expande hacia tu salud, favoreciendo tu bienestar cotidiano e integrando abundancia en cada aspecto de tu vida.

Virgo

08/22 – 09/22

Llegan bendiciones a través de amigos y grupos en los que participas, sintiéndote más admirado y respetado que nunca. El amor proyecta un futuro prometedor con luz verde para crecer. Si tienes hijos, fomenta su integración social, llevándolos a espacios comunitarios o recreativos.

Libra

09/23 – 10/22

Una institución, un jefe o una figura influyente te protege y al mismo tiempo impulsa tu crecimiento. Eso puede inspirarte a mudarte a un barrio mejor o realizar ampliaciones en tu hogar, para que junto a tu familia accedas a mayor bienestar y calidad de vida.

Escorpio

10/23 – 11/22

El extranjero o una región fértil y ligada al agua te abrirá las puertas para que explores, conozcas e investigues. Allí podrías hallar un guía sabio dispuesto a transmitirte enseñanzas valiosas, ayudándote a integrar aprendizajes sólidos que enriquecerán tu camino personal y espiritual.

Sagitario

11/23 – 12/20

Te encuentras gestionando una herencia, un crédito o el cobro de un juicio, lo que te brinda la oportunidad de planificar tu economía con mejores perspectivas. Ahora te toca administrar abundancia: siéntete bien provisto y aprecia plenamente los recursos que tienes a tu disposición.

Capricornio

12/21 – 01/19

Entra en tu vida alguien que actúa como tu contrapunto ideal: generoso, sabio y protector. Acógelo, reconoce su influencia positiva y el valor de su compañía. Tu “número dos” es un verdadero lujo; considéralo seriamente al tomar decisiones importantes.

Acuario

01/20 – 02/18

En tu vida cotidiana todo fluye, y notarás cómo lo Supremo se revela en los pequeños detalles. Tómate un momento para mirar atrás: de tu pasado reciente surgirán lecciones espirituales valiosas que podrás aplicar con sentido y consistencia en tu día a día.

Piscis

02/19 – 03/20

Tu creatividad atraviesa un momento de abundancia, como una vid cargada de uvas. Tu corazón se ofrece generoso, como un buen vino compartido con amigos y la comunidad. Reconoce tu importancia: eres único, irreemplazable, y tu presencia despierta alegría y gratitud.

