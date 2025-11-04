El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 4 noviembre de 2025
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 4 de noviembre de 2025.
Aries
03/21 – 04/19
La Luna recorre tu signo y enciende tu energía. Es un momento ideal para iniciar proyectos y tomar decisiones valientes. Tu determinación será un faro para quienes te rodean. Avanza con confianza: estás abriendo caminos que otros seguirán con admiración.
Tauro
04/20 – 05/20
Los astros te impulsan a mirar hacia dentro y descubrir tu fuerza esencial. Evita el agotamiento que generan las distracciones o el exceso de actividad. Dedícate momentos de calma: cuidar tu fuego interior será clave para sostener el ritmo que el universo propone.
Géminis
05/21 – 06/20
Este es el momento ideal para reactivar vínculos y animarte con la compañía de tus amigos. Sal, participa, conecta. Las actividades grupales te renovarán la energía y te llenarán de entusiasmo. Cuanto más compartas, más vitalidad y optimismo atraerás a tu vida.
Cáncer
06/21 – 07/20
Tus ambiciones crecen y sientes que llegó la hora de avanzar. Si buscas trabajo, toca puertas sin miedo: hay oportunidades cerca. Si ya tienes empleo, podrías recibir el reconocimiento merecido. La constancia y el esfuerzo te traerán el éxito y el triunfo en este día.
Leo
07/21 – 08/21
Las decisiones que tomes ahora marcarán un antes y un después en tu desarrollo personal. Podrías iniciar viajes o contactos con el extranjero que abrirán puertas determinantes. Escucha los consejos de quienes aparecen en tu camino: hay sabiduría esperándote en esos encuentros.
Virgo
08/22 – 09/22
Podrías enfrentar algunos contratiempos, pero tu entereza interior será tu mejor aliada. En el plano íntimo, alguien despertará en ti una atracción poderosa y un deseo renovado. Tus aspiraciones comienzan a acercarse: actúa cuando el instinto te indique que el momento ha llegado.
Libra
09/23 – 10/22
Con la Luna en Aries, tus vínculos se encienden de pasión y espontaneidad. Si tienes pareja, la conexión será magnética y los deseos se intensifican. Si estás soltero, una persona irresistible podría irrumpir en tu vida, despertando una atracción instantánea y difícil de ignorar.
Escorpio
10/23 – 11/22
Hoy tu cuerpo pedirá renovación y movimiento. Incorporar más fibras a tu dieta y ejercitarte te ayudará a liberar tensiones acumuladas. Descubrirás que cuidar tu energía física despierta vitalidad, impulsándote a sentirte más liviano, activo y en sintonía con tus propios ritmos.
Sagitario
11/23 – 12/20
El cielo te favorece con entusiasmo y magnetismo, impulsándote a cumplir deseos largamente postergados. Tu energía contagiosa te hará brillar tanto en la diversión como en el amor. Gracias a tu valentía y espontaneidad, atraerás miradas, reconocimiento y el sincero aplauso de quienes te rodean.
Capricornio
12/21 – 01/19
Tu deseo de quedarte en casa será más fuerte que nunca. Aprovecha para ordenar, renovar tu espacio y atender lo que habías dejado pendiente. Sin embargo, no todos necesariamente compartirán tu entusiasmo doméstico, así que evita imponer tu ritmo a los demás.
Acuario
01/20 – 02/18
Tu mente se enciende con ideas nuevas y proyectos estimulantes. Te rodearás de personas inspiradoras que te impulsan a aprender. Un paseo o salida improvisada renovará tu ánimo. Mantente atento: podrías descubrir una oportunidad en el ámbito intelectual.
Piscis
02/19 – 03/20
Hoy despertarás con determinación por mejorar tu economía y fortalecer tu independencia. La suerte acompaña si tomas la iniciativa y confías en tu instinto. Explora emprendimientos que te acerquen a la abundancia. Los primeros pasos traerán resultados inmediatos.