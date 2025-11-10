Andrés Iniesta es investigado por una presunta estafa de $600,000 dólares en Perú

Las autoridades de Perú iniciaron una investigación por presunta estafa agravada contra el exfutbolista español Andrés Iniesta, campeón mundial con su selección en 2010, debido a su vinculación con proyectos de eventos deportivos y artísticos que no se habrían concretado en el país.

La pesquisa surgió a partir de la denuncia formulada por Gucho Entertainment S.A.C. y empresarios peruanos que reportan una inversión estimada en $600 mil dólares destinada a actividades promovidas por NSN Barcelona, empresa presidida por Iniesta y su filial NSN Sudamérica.

De acuerdo a la documentación difundida por el Ministerio Público, se sostiene que el prestigio y la imagen pública de Iniesta habrían servido para atraer inversionistas, ofreciéndoles la realización de espectáculos deportivos y musicales en Perú, compromisos que finalmente no fueron cumplidos.

El documento resalta que dicha estrategia generó expectativas entre empresarios locales, quienes confiaron en la reputación internacional del exfutbolista y en la legitimidad de las empresas involucradas.

Investigación formal contra Andrés Iniesta

La investigación formal señala a Andrés Iniesta, junto a Paul Valderrama Rubio y Carlos Gómez Pintor, como responsables de autorizar y respaldar la creación de NSN Sudamérica en abril de 2023.

Esta filial fue constituida para operar como extensión regional de NSN Barcelona en Sudamérica, con la promesa de invertir en eventos de alto impacto, en coordinación entre ambas compañías. El expediente de la fiscalía enfatiza: “Solo se utilizó este prestigio para captar capital de empresarios peruanos bajo el engaño de que iban a ser invertidos en grandes eventos que se aprobaron en coordinación entre NSN Barcelona y NSN Sudamérica, pero que nunca se llegaron a realizar”, detalla el escrito oficial.

Los denunciantes reclaman que, pese a la inversión significativa realizada, los espectáculos ofertados nunca se llevaron a cabo ni se cumplió con el retorno esperado, afectando tanto a productores como a inversionistas locales.

La Fiscalía ha dispuesto el inicio de diligencias para determinar el alcance de la participación de Iniesta y de los otros implicados, así como la trazabilidad de los fondos y la existencia de posibles irregularidades en la gestión societaria de las empresas.

Comunicado oficial de Iniesta

La respuesta de Andrés Iniesta y su empresa NSN fue contundente a través del siguiente comunicado:

“Ante las informaciones publicadas en las últimas horas, NSN y Andrés Iniesta quieren manifestar que:

Negamos de forma rotunda las acusaciones publicadas en las últimas horas.

Lamentamos que esas informaciones se hayan publicado malintencionadamente con el objetivo de aprovechar la imagen de un personaje público.

Confiamos que la justicia peruana aclare muy pronto esta situación.

Nos reservamos el derecho a interponer las acciones pertinentes en la defensa de nuestro trabajo y nuestro honor, rogando, además, el máximo rigor en todas las informaciones que se publiquen referentes a este caso”.

