El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 18 noviembre de 2025

El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.

Por  El Niño Prodigio

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 18 de noviembre de 2025.

Aries

03/21 – 04/19

Tus relaciones ganan relevancia y surgirán oportunidades para conocer personas nuevas y participar en proyectos compartidos. En este día será clave colaborar. Busca acuerdos que armonicen intereses, propiciando vínculos y enriqueciendo tu vida a través de intercambios positivos.

Tauro

04/20 – 05/20

Es un buen momento para mejorar hábitos, iniciar una dieta más ligera y dedicarte a ejercicios de equilibrio y elongación. Aprovecha también para cuidar tu piel con una mascarilla casera, logrando un cutis más firme y radiante, mientras tu bienestar físico y estético florece.

Géminis

05/21 – 06/20

El coqueteo y la seducción serán protagonistas de tu día. Sentirás atracción por alguien que conocerás en un evento o celebración, y harás todo lo posible por captar su atención. Muestra tu faceta más amable, sonriente y encantadora, dejando que tu gracia natural brille.

Cáncer

06/21 – 07/20

En la familia cada uno expresara su punto de vista, con respeto y apertura. Tu hogar se convertirá en un espacio ideal para reuniones sociales donde fluya la armonía. Además, tu creatividad despertará ideas para decorar los ambientes, haciendo que todo luzca acogedor y atractivo.

Leo

07/21 – 08/21

Te conectarás con personas que comparten tus intereses y afinidades, descubriendo cuánto puedes aprender de tus relaciones. Si buscas tender puentes, suaviza la manera de expresar tus ideas. La escucha y la simpatía serán clave a la hora de comunicarte.

Virgo

08/22 – 09/22

Si consideras iniciar un negocio, evalúa asociarte con otros, ya que en sociedad los recursos y oportunidades se amplían. El dinero no será un problema: déjate llevar por el flujo natural de las cosas y disfruta plenamente de lo que la vida te brinda hoy.

Libra

09/23 – 10/22

La Luna se encuentra en tu signo, exaltando tu energía y equilibrio interior. Contarás con mayor impulso para nuevos comienzos y emprenderás tus actividades con regocijo. Gracias a tu actitud positiva, lograrás la colaboración de quienes te rodean, favoreciendo la acción conjunta.

Escorpio

10/23 – 11/22

Te vincularás con alguien que parecerá familiar, como un encuentro kármico. Si hay asuntos pendientes en tus relaciones, en lugar de actuar de inmediato, toma tiempo para reflexionar y sopesar la situación. La pausa te permitirá recuperar la armonía interna.

Sagitario

11/23 – 12/20

Tu vida social se amplía y disfrutarás participando en actividades grupales o proyectos colectivos. Canalizas tu energía compartiendo metas comunes. Sin embargo, procura no enfocarte solo en lo externo; tu verdadero aporte estará en generar espacios donde todos puedan participar equitativamente.

Capricornio

12/21 – 01/19

Tu trayectoria te otorga reconocimiento y prestigio, atrayendo propuestas profesionales interesantes. Si trabajas por cuenta propia, los contactos y relaciones públicas serán esenciales para consolidarte. Cuida la imagen que proyectas: una presencia elegante abrirá puertas y consolidará tu posición.

Acuario

01/20 – 02/18

El amor puede surgir en viajes o a través de personas de otros lugares y culturas. Valorarás la afinidad de ideales y el respeto mutuo por las creencias. Tu espíritu libre y tu búsqueda de justicia se reflejarán en vínculos inspiradores y sinceros.

Piscis

02/19 – 03/20

Es momento de llegar a acuerdos en temas de bienes compartidos o asuntos legales. Mantener la calma ante tensiones te potenciará. Deja atrás vínculos o situaciones que ya cumplieron su ciclo, permitiendo que nuevas experiencias lleguen y te transformen positivamente desde adentro.

