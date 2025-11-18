¡NY State of Health está abierto para inscripciones!

Si uno de sus propósitos para el nuevo año, que ya está a la vuelta de la esquina, es adquirir un seguro médico, aproveche que ya comenzó el Periodo de Inscripción Abierta de NY State of Health y este es el momento ideal para inscribirse en un Qualified Health Plan para 2026.

NY State of Health, el Mercado oficial de planes de salud del estado, está para ayudarlo a encontrar planes de salud económicos y de calidad que se adapten a sus necesidades y su presupuesto –y ofrece una ventanilla única para inscribirse en Medicaid, Child Health Plus, Essential Plan y Qualified Health Plans con y sin asistencia financiera.

El Período de Inscripción Abierta va del 1 de noviembre del 2025 al 31 de enero del 2026.

Hay tres maneras de inscribirse en un plan de salud a través del Mercado:

Llame para recibir asistencia personalizada. Ud. puede encontrar esta ayuda en http://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor.

Llame al Centro de Servicio al Cliente de NY State of Health al 1-855-355-5777.

Puede hacerlo en línea en NYStateOfHealth.ny.gov, y puede usar la función de chat en el sitio web para ayudar a completar su solicitud, disponible durante las horas del centro de servicio al cliente.

Tenga en cuenta que deberá inscribirse antes del 15 de diciembre para tener cobertura a partir del 1 de enero de 2026. Esto es importante para evitar arriesgarse a tener una interrupción en la cobertura. Si se inscribe entre el 16 de diciembre del 2025 y el 15 de enero del 2026 tendrá una fecha de inicio de cobertura el 1 de febrero del 2026 y si lo hace entre el 16 de enero y el 31 de enero del 2026, tendrá una fecha de inicio de cobertura el 1 de marzo del 2026.

Los asistentes de inscripción certificados están disponibles de forma gratuita, en su idioma preferido, para ayudarlo a encontrar el plan de salud que responda a sus necesidades.

Los asistentes están disponibles en todo el estado de Nueva York y trabajan en horarios flexibles. Puede encontrar uno cerca de usted a través del botón “Ayuda Local” que se encuentra cerca de la parte inferior de la página principal de nuestro sitio web: nystateofhealth.ny.gov.

Los asistentes de inscripción lo guiarán a través del proceso de inscripción, le informarán si todavía es elegible para los programas en los que actualmente está inscrito, lo ayudarán a entender sus opciones al inscribirse en un nuevo plan si es necesario y determinarán la asistencia financiera disponible para reducir sus costos.

Para el 2026, NY State of Health sigue ofreciendo ahorros de costos a los consumidores. Estas reducciones de costos compartidos rebajan aún más los costos de bolsillo para ciertos inscritos en el Essential Plan y el Qualified Health Plan.

Ud. puede encontrar más información sobre los ahorros de costos en https://info.nystateofhealth.ny.gov/costsavings.

En el 2026, 12 aseguradoras ofrecerán Qualified Health Plans y 12 aseguradoras ofrecerán el Essential Plan, igual que el año pasado.

NY State of Health ofrece Qualified Health Plans en cuatro niveles: platino, oro, plata y bronce. Por lo general, los planes platino tienen las primas más altas y los copagos más bajos.

Todos los planes de NY State of Health incluyen atención preventiva gratuita para chequeos y exámenes de detección anuales.

El Essential Plan continuará ofreciendo cobertura sin prima mensual, sin deducible y bajo costo compartido e incluirá beneficios dentales y de la vista para todos los afiliados.

Usted puede comparar las opciones de Qualified Health Plans y el Essential Plan para el 2026 en https://info.nystateofhealth.ny.gov/2026plans.

Aproveche esta oportunidad y únase a las más de 6.7 millones de personas -o uno de cada tres neoyorquinos- que ya están inscritos en cobertura médica a través de NY State of Health.