El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 21 noviembre de 2025

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 21 de noviembre de 2025.

03/21 – 04/19

Todo proyecto vinculado con estudios, viajes o asuntos internacionales promete excelente despliegue. Es momento de ampliar horizontes y apostar por lo que te conecta con el mundo. También pueden destrabarse trámites legales o documentación pendiente que facilitarán tu avance.

04/20 – 05/20

Una etapa de introspección te invita a mirar dentro de ti y reconocer tanto tus miedos como tu fuerza interior. Esa claridad te permitirá transformar hábitos y relaciones. Además, se activan gestiones vinculadas a herencias o propiedades, generando un caudal enérgico potente.

05/21 – 06/20

Tu círculo social se expande y atraes personas fascinantes de diferentes culturas o entornos. Tu carisma natural te convierte en el centro de atención, y podrías recibir una propuesta inesperada. Disfruta de cada encuentro como oportunidad para aprender y vivir algo inolvidable.

06/21 – 07/20

Tu bienestar será prioridad. Escuchar las necesidades de tu cuerpo y cuidar la alimentación te permitirá sentirte bien. Es momento de ordenar rutinas, realizar chequeos médicos y establecer un nuevo ritmo de trabajo más saludable. Pequeños ajustes traerán grandes mejoras en tu vitalidad.

07/21 – 08/21

Tu mundo amoroso se enciende y tu fogosidad supera cualquier cansancio. Si sales a conquistar, triunfarás: tu carisma estará imparable. Mientras la pasión siga alta, todo parecerá idílico. Prepárate para vivir una experiencia romántica intensa, brillante y tan grandiosa como tu propio corazón.

08/22 – 09/22

Tu atención se centra en la familia y las raíces. Despertará en ti el deseo de conocer la historia de tus ancestros, explorando lecturas o enseñanzas que revelen tu linaje. También será un momento propicio para reconectar con parientes lejanos o que viven en el extranjero.

09/23 – 10/22

Tus ganas de aprender, viajar y expandir horizontes se multiplican. Estarás más comunicativo y abierto a experiencias que nutran tu mente y espíritu. Comprenderás mejor las actitudes ajenas y podrías encontrar un compañero de aventuras dispuesto a compartir nuevos descubrimientos contigo.

10/23 – 11/22

Tu bienestar se vincula con la prosperidad material, por eso buscarás mantenerte activo y productivo. Diseña un plan para incrementar tus ingresos y mejorar tu calidad de vida. Decide con optimismo: cada paso hacia tu expansión económica fortalecerá también tu confianza interior.

11/23 – 12/20

Es un momento para conectarte contigo y satisfacer tus propios deseos. Estarás más activo y decidido a moverte para alcanzar tus metas. Tomarás decisiones importantes y, desde ahora, verás con claridad el rumbo que quieres seguir para cumplir tus verdaderas aspiraciones.

12/21 – 01/19

Tu energía física puede disminuir, por lo que necesitarás descansar y recargar fuerzas lejos del bullicio. Te sentirás atraído por enseñanzas espirituales o civilizaciones antiguas. Podrías conocer a alguien que actúe como guía e impulse tu interés por temas de sabiduría y trascendencia.

01/20 – 02/18

Proyectarás tus sueños hacia el futuro y fortalecerás tus vínculos sociales. Es un tiempo favorable para participar en grupos o causas afines. Compartirás con amigos ideales y esperanzas comunes, impulsado por el deseo de contribuir a un mundo más justo, libre y solidario.

02/19 – 03/20

Tu brillo será imposible de pasar por alto: todas las miradas estarán puestas en ti. Proyectar una imagen positiva será clave para ganarte la confianza de tus superiores. Una dosis extra de buena fortuna te acompañará para alcanzar tus metas y aspiraciones.