El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 22 noviembre de 2025
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 22 de noviembre de 2025.
Aries
03/21 – 04/19
La energía te impulsa a tomar decisiones audaces y abrir caminos nuevos. Sentirás el impulso de actuar sin dudar, confiando en tu instinto y valentía. Un proyecto ambicioso comienza a desplegarse, y tu coraje será la llave que te acerque al crecimiento.
Tauro
04/20 – 05/20
Un ingreso extra te otorgará soltura y te potenciará. En la intimidad, el deseo renace y te impulsa a explorar con intensidad. Entre las sábanas, la pasión se vuelve acierto, y tus armas secretas despiertan una chispa irresistible.
Géminis
05/21 – 06/20
Tu vida amorosa cobra impulso y un proyecto compartido comienza a perfilar el futuro. Aunque existan diferencias, descubrirás que tus ideales y los de tu pareja van en la misma dirección. Si estás soltero, una propuesta entusiasta podría encender nuevas aventuras.
Cáncer
06/21 – 07/20
Pondrás un plus de energía para que todo marche sobre ruedas en tu vida diaria, manejando tu agenda con independencia. Es posible que desarrolles un oficio que implique esfuerzo físico o que implementes una rutina más atlética, corriendo o pedaleando cada día.
Leo
07/21 – 08/21
Recibirás invitaciones especiales y tu personalidad brillará, atrayendo miradas y aplausos. Te expresarás en libertad desplegando carisma. Prepárate: podrían llegar propuestas amorosas, llenas de pasión, viajes o aventuras que despierten tu deseo de vivir cada momento con intensidad.
Virgo
08/22 – 09/22
Decisiones importantes en asuntos familiares requieren tu determinación. Tendrás la fuerza necesaria para organizar reformas o mejorar tu vivienda. La mayor alegría provendrá de iniciativas que involucren a tus seres queridos. Cada gesto contribuye a encaminar la vida hogareña.
Libra
09/23 – 10/22
Tus palabras hoy brillan con pasión y convicción. Expresarte con franqueza y valentía te permitirá comunicar ideas que impactan. Hablar sin filtros se vuelve liberador. La autenticidad en tu voz despierta admiración y respeto en quienes te escuchan.
Escorpio
10/23 – 11/22
En lo económico te sientes mucho más confiado e independiente. Querrás invertir en ti mismo, potenciar tus recursos y permitirte gastos excepcionales sin preocuparte demasiado. Es momento de darte permisos. Tu bienestar y satisfacción personal merecen prioridad hoy.
Sagitario
11/23 – 12/20
Contarás con un nivel de energía física y espiritual más fuerte, que abrirá puertas y te guiará hacia aventuras y hazañas. Pondrás énfasis en tus convicciones, sintiéndote confiado en tus actos para tomar decisiones que refuercen tu crecimiento, autonomía y proyección personal.
Capricornio
12/21 – 01/19
Siente la certeza de que puedes cortar con aquello que ya cumplió un ciclo en tu vida. Es un buen momento para liberarte de culpas o creencias negativas que te ponen tenso y frustran. Contarás con la guía y protección de tus guardianes y seres protectores.
Acuario
01/20 – 02/18
El contacto con amigos te llenará de energía y aportará una mirada optimista sobre el futuro. En celebraciones captarás el espíritu del grupo e inspirarás a todos. Animarte a nuevas experiencias fortalecerá tu participación en la comunidad y abrirá caminos de alegría compartida.
Piscis
02/19 – 03/20
Asumirás un rol de mayor liderazgo público y profesional, siendo tomado como referente confiable. Gracias a tu determinación e ímpetu, conquistarás logros significativos que te llenarán de satisfacción. Tu capacidad de inspirar confianza y guiar con ejemplo marcará la diferencia.