El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 26 noviembre de 2025

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 26 de noviembre de 2025.

03/21 – 04/19

Hoy tus vínculos sociales pasan por una renovación intensa. Podrías vivir tensiones con amistades o grupos, pero si orientas tu impulso hacia un propósito común, surgirán alianzas más genuinas. Estás dejando atrás dinámicas obsoletas para abrirte a formas más libres de relacionarte.

04/20 – 05/20

Tu ambición se enciende y te impulsa a buscar independencia profesional. Irradiarás autoridad, ganándote respeto público. Sin embargo, la rigidez de ciertas estructuras podría resultarte insoportable. Comienzas a trazar con sigilo un plan para afirmar tu propio poder y sostener tu independencia.

05/21 – 06/20

Tus certezas comienzan a tambalearse y te abres a nuevas miradas. Un viaje, un maestro o alguien con gran sabiduría despertará en ti un cambio profundo de mentalidad. Lo que antes te definía pierde fuerza, dando lugar a una fe más viva, libre y consciente.

06/21 – 07/20

Los astros te animan a soltar viejos miedos y ansiedades. Estás listo para renovar tu manera de vivir la intimidad, explorando dimensiones más auténticas y misteriosas del deseo. Una limpieza interior profunda sanará cuerpo y psiquis, otorgándote una sensación de renacimiento.

07/21 – 08/21

Tu vida amorosa entra en una etapa intensa y reveladora. Si estás en pareja, tu vínculo se transformará profundamente. Si estás soltero, te atraerán personas enigmáticas que desafían tus certezas. Cada encuentro te llevará a descubrirte, aprender sobre el deseo y reinventar tu manera de amar.

08/22 – 09/22

Tu rutina se sacude y emergen verdades en el ámbito laboral que ya no podrás ignorar. Tal vez decidas cambiar de trabajo o capacitarte en algo nuevo. Tu salud agradecerá rodearte de personas curativas. Tus familiares serán guía esencial en esta búsqueda de bienestar.

09/23 – 10/22

Te animas a mostrarte tal cual eres, sin temor a revelar tus luces y sombras. Este ciclo estimula tu creatividad y tu deseo de expresión. El amor podría sorprenderte con alguien fuera de lo habitual. La comunicación será clave para tu evolución personal.

10/23 – 11/22

Secretos familiares o situaciones no resueltas salen a la luz, removiendo la energía del hogar. Una mudanza o herencia podría marcar un nuevo capítulo. Este movimiento traerá liberación, prosperidad y una comprensión más profunda del legado que te une a tus raíces.

11/23 – 12/20

Una revelación transformará tu visión del mundo. Podrían surgir oportunidades de viajes o estudios. Contarás con un confidente que te escuchará sin juicios, ayudándote a poner en palabras lo que te pasa. Al expresarte con sinceridad, descubrirás cuánto poder sanador tiene tu voz.

12/21 – 01/19

Tu inventiva y estrategia te llevará a idear tácticas comerciales efectivas. Optimizarás tus recursos y obtendrás beneficios. A través de tu capacidad para generar capital obtendrás oportunidades que compartirás generosamente. Tu prosperidad crecerá junto a tu sentido de servicio.

01/20 – 02/18

Los astros te impulsan a involucrarte en una causa que despierte tu idealismo. Es tiempo de actuar y aportar ideas innovadoras a los proyectos colectivos. Tu visión humanitaria puede beneficiar a muchos. Te convertirás en un puente inspirador.

02/19 – 03/20

Un logro externo marcará un punto de inflexión interior. Sentirás el llamado a mirar dentro de ti y escuchar tus sueños. Tu percepción se agudiza, recibiendo señales. Con entrega, ayudarás a otros a sanar heridas y tendrás éxito en tu misión.