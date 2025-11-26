El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 26 noviembre de 2025
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 26 de noviembre de 2025.
Aries
03/21 – 04/19
Hoy tus vínculos sociales pasan por una renovación intensa. Podrías vivir tensiones con amistades o grupos, pero si orientas tu impulso hacia un propósito común, surgirán alianzas más genuinas. Estás dejando atrás dinámicas obsoletas para abrirte a formas más libres de relacionarte.
Tauro
04/20 – 05/20
Tu ambición se enciende y te impulsa a buscar independencia profesional. Irradiarás autoridad, ganándote respeto público. Sin embargo, la rigidez de ciertas estructuras podría resultarte insoportable. Comienzas a trazar con sigilo un plan para afirmar tu propio poder y sostener tu independencia.
Géminis
05/21 – 06/20
Tus certezas comienzan a tambalearse y te abres a nuevas miradas. Un viaje, un maestro o alguien con gran sabiduría despertará en ti un cambio profundo de mentalidad. Lo que antes te definía pierde fuerza, dando lugar a una fe más viva, libre y consciente.
Cáncer
06/21 – 07/20
Los astros te animan a soltar viejos miedos y ansiedades. Estás listo para renovar tu manera de vivir la intimidad, explorando dimensiones más auténticas y misteriosas del deseo. Una limpieza interior profunda sanará cuerpo y psiquis, otorgándote una sensación de renacimiento.
Leo
07/21 – 08/21
Tu vida amorosa entra en una etapa intensa y reveladora. Si estás en pareja, tu vínculo se transformará profundamente. Si estás soltero, te atraerán personas enigmáticas que desafían tus certezas. Cada encuentro te llevará a descubrirte, aprender sobre el deseo y reinventar tu manera de amar.
Virgo
08/22 – 09/22
Tu rutina se sacude y emergen verdades en el ámbito laboral que ya no podrás ignorar. Tal vez decidas cambiar de trabajo o capacitarte en algo nuevo. Tu salud agradecerá rodearte de personas curativas. Tus familiares serán guía esencial en esta búsqueda de bienestar.
Libra
09/23 – 10/22
Te animas a mostrarte tal cual eres, sin temor a revelar tus luces y sombras. Este ciclo estimula tu creatividad y tu deseo de expresión. El amor podría sorprenderte con alguien fuera de lo habitual. La comunicación será clave para tu evolución personal.
Escorpio
10/23 – 11/22
Secretos familiares o situaciones no resueltas salen a la luz, removiendo la energía del hogar. Una mudanza o herencia podría marcar un nuevo capítulo. Este movimiento traerá liberación, prosperidad y una comprensión más profunda del legado que te une a tus raíces.
Sagitario
11/23 – 12/20
Una revelación transformará tu visión del mundo. Podrían surgir oportunidades de viajes o estudios. Contarás con un confidente que te escuchará sin juicios, ayudándote a poner en palabras lo que te pasa. Al expresarte con sinceridad, descubrirás cuánto poder sanador tiene tu voz.
Capricornio
12/21 – 01/19
Tu inventiva y estrategia te llevará a idear tácticas comerciales efectivas. Optimizarás tus recursos y obtendrás beneficios. A través de tu capacidad para generar capital obtendrás oportunidades que compartirás generosamente. Tu prosperidad crecerá junto a tu sentido de servicio.
Acuario
01/20 – 02/18
Los astros te impulsan a involucrarte en una causa que despierte tu idealismo. Es tiempo de actuar y aportar ideas innovadoras a los proyectos colectivos. Tu visión humanitaria puede beneficiar a muchos. Te convertirás en un puente inspirador.
Piscis
02/19 – 03/20
Un logro externo marcará un punto de inflexión interior. Sentirás el llamado a mirar dentro de ti y escuchar tus sueños. Tu percepción se agudiza, recibiendo señales. Con entrega, ayudarás a otros a sanar heridas y tendrás éxito en tu misión.