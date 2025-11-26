Trum ordena el despliegue de 500 soldados adicionales en Washington D.C. tras tiroteo

El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de 500 soldados adicionales de la Guardia Nacional en Washington, D.C., después del tiroteo de este miércoles en donde dos militares resultaran heridos, indicó el el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Hegseth se encuentra en República Dominicana y expresó sobre el despligue de guardias adicionales, “esto sólo reforzará nuestra determinación de garantizar que Washington, D. C., sea un lugar seguro y hermoso”.

“No quedará impune”

“Pero si los criminales quieren cometer actos violentos como este contra los mejores ciudadanos de Estados Unidos, jamás cederemos”, declaró a la prensa.

El secretario de Defensa que el tiroteo “no quedará impune”. “Esto ocurrió a pocos pasos de la Casa Blanca y no quedará impune, por eso el presidente Trump me ha pedido que añada 500 tropas adicionales, miembros de la Guardia Nacional, a Washington, D.C.”.

El tiroteo ocurrió a las 2:15 p. m. cuando un sospechoso “apareció en la esquina, levantó el brazo con un arma de fuego y disparó contra los miembros de la Guardia Nacional”, dijo el subdirector ejecutivo de la Policía Metropolitana.

“Pagará un precio muy alto”

El presidente Donald Trump reaccionó ante el ataque a los soldados y desde su residencia en Mar-a-Lago envió un mensaje.

“El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto”, escribió en su red Truth Social.

El gobierno de Washington mantiene comunicación con las agencias federales. Un portavoz de la alcaldesa Muriel Bowser señaló que las autoridades municipales “siguen de cerca el trabajo de las fuerzas de seguridad” mientras se mantienen las restricciones en la zona afectada.