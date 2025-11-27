Clima de hoy en Nueva York para este jueves 27 de noviembre

¿Qué ropa deberías sacar de tu armario para salir este jueves en Nueva York? Lo primero de todo, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana estarán entre los 45 grados Fahrenheit (7ºC) de máxima y los 34 grados Fahrenheit (1ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 34ºF (1ºC) de máxima y 34ºF (1ºC) de mínima.

¿Debería de coger paraguas? Entendemos que ésta puede ser tu próxima pregunta y también contamos con respuesta para ti. Según el pronóstico, la posibilidad de precipitaciones es del 2% durante el día y del 5% durante la noche. La nubosidad, mientras, será del 13% en el transcurso del día y del 12% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 18.64 mph durante la primera mitad del día y los 17.4 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:56 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:30 h. En total, tendremos 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York habrá nubes y claros con probabilidad de alguna precipitación aislada. Las probabilidades de lluvia serán de 65% por la mañana, 2% por la tarde y 65% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias continuas durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y muchas precipitaciones.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.