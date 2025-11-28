El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 28 noviembre de 2025

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 28 de noviembre de 2025.

03/21 – 04/19

Comenzarás el día con la mirada puesta en el futuro y con ganas de compartir con amigos, aunque podrían surgir deseos ocultos o atracciones inesperadas. Por la tarde te pondrás en un modo más espiritual, dejando de lado tus propios intereses para tender una mano a quienes más lo necesitan.

04/20 – 05/20

El trabajo promete ser dinámico, pero te convendrá encarar los imprevistos y asumir tus responsabilidades con inventiva sin distraerte con propuestas tentadoras. Por la tarde, sentirás que tus proyectos encuentran eco entre tus amigos. Ábrete al intercambio y la conexión.

05/21 – 06/20

Las oportunidades de renovación tocarán tu vida de manera repentina, así que estate preparado para responder rápido y sin enredarte en detalles innecesarios. En el trabajo lograrás cumplir todas las expectativas y recibir el reconocimiento que tanto anhelas.

06/21 – 07/20

Si deseas resguardar tus secretos, controla ese impulso de revelarlos y actúa con cautela. Por la tarde, personas sabias te rodearán, ofreciéndote guía y enseñanzas que te transportarán hacia un espacio sagrado, invitándote a conectar con mayor unidad con el cosmos.

07/21 – 08/21

Disfrutarás de la compañía de tu pareja, siempre que evites actitudes absorbentes. Por la tarde, te despedirás de viejos fantasmas: no lamentes lo que no pudo ser ni veas las despedidas como fracasos; cada cierre es una puerta hacia algo nuevo.

08/22 – 09/22

Si mantienes un ritmo vertiginoso, tu cuerpo te lo hará sentir. Dedícate a cuidar tu salud sin distracciones. En el amor, busca la compañía de quienes se entregan de verdad y aléjate de quienes prometen mucho y se esfuman como el vapor.

09/23 – 10/22

Al comenzar el día, vive tus aventuras con libertad, sin actitudes posesivas. Por la tarde, tus acciones tendrán un extra de entrega y dedicación; pondrás amor en cada pequeño gesto y sentirás la satisfacción de ser útil y aportar con tu trabajo.

10/23 – 11/22

El día comienza evocando memorias y personas que marcaron tu historia. Por la tarde, el cambio de Luna te otorgará un brillo especial, haciendo que destaques. Si deseas ser encantador o insinuarte, date permiso: tu magnetismo natural estará a tu favor.

11/23 – 12/20

La química con tus seres cercanos será excelente, siempre que respetes los límites y no intentes descubrir o difundir secretos ajenos. Por la tarde, tu hogar se convertirá en un refugio ideal para relajarte, y también para brindar consuelo a quienes se sienten solos o desamparados.

12/21 – 01/19

Cuida tus finanzas planificando tus gastos y evitando compromisos que te agoten. Por la tarde, un intercambio cercano te permitirá aprender a través de gestos, silencios y miradas, ofreciéndote un espacio creativo para comunicarte con quienes te inspiran.

01/20 – 02/18

Tus visiones te mostrarán el camino indicado; evita dejarte arrastrar por ambiciones o la necesidad de aparentar. La tarde será ideal para darte gustos: usa tus recursos secretos, recurre a la alcancía, disfruta un espectáculo o renueva tu guardarropa.

02/19 – 03/20

Hoy los astros te invitan a seguir tus presagios, aunque eso implique soltar amistades o vínculos que ya cumplieron su ciclo. Por la tarde, la Luna en tu signo despertará tu magia personal, y tu encanto fluirá, hipnotizando y atrayendo a quienes te rodean, como el flautista de Hamelín.