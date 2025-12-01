Inscríbase hoy mismo para tener cobertura médica el 1 de enero del 2026

¿En busca de un seguro médico que responda a sus necesidades y presupuesto?

Durante el Periodo de Inscripción Abierta que se extiende hasta el 31 de enero del 2026, NY State of Health, el Mercado oficial de planes de salud del estado, ofrece ayuda personalizada para renovar o inscribirse sin costo alguno. Esta ayuda permite a los clientes entender sus opciones de seguro de salud, comparar planes y tomar la mejor decisión para protegerse ellos y a sus familias con atención médica asequible.

NY State of Health cuenta con miles de asistentes de inscripción certificados que están disponibles para ayudarle de forma gratuita, en su idioma preferido: ellos lo guiarán a través del proceso de inscripción, le informarán si todavía es elegible para los programas en los que actualmente está inscrito, lo ayudarán a entender sus opciones al inscribirse en un nuevo plan si es necesario y determinarán la asistencia financiera disponible para reducir sus costos.

Debe aprovechar esta oportunidad para inscribirse antes del 15 de diciembre y tener cobertura el 1 de enero del 2026. Esto es importante para evitar arriesgarse a tener una interrupción en la cobertura. Si se inscribe entre el 16 de diciembre del 2025 y el 15 de enero del 2026 tendrá una fecha de inicio de cobertura el 1 de febrero del 2026.

Los asistentes están disponibles en todo el estado de Nueva York y trabajan en horarios flexibles. Puede encontrar uno cerca de usted a través del botón “Ayuda local” en la página principal de nuestro sitio web: nystateofhealth.ny.gov.

NY State of Health ofrece Qualified Health Plans en cuatro niveles: platino, oro, plata y bronce.

Todos los planes de NY State of Health incluyen atención preventiva gratuita para chequeos y exámenes de detección anuales.

Usted puede comparar las opciones de Qualified Health Plan y Essential Plan para el 2026 en https://info.nystateofhealth.ny.gov/2026plans.

El Essential Plan continuará ofreciendo cobertura sin prima mensual, sin deducible y bajo costo compartido e incluirá beneficios dentales y de la vista para todos los afiliados.

Es importante que sepa que si habla español, el Centro de Servicio al Cliente de NY State of Health está listo para ayudarlo con 325 representantes bilingües que hablan su idioma. Muchos navegadores y los asistentes de inscripción certificados de NY State of Health brindan también asistencia en español.

Así que no dude en acudir a NY State of Health para que la inscripción en un plan económico y de calidad sea fácil y sin estrés.

Puede hacerlo:

• Llamando para recibir asistencia personalizada. Ud. puede encontrar esta ayuda en http://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor.

• Llamando al Centro de Servicio al Cliente de NY State of Health al 1-855-355-5777.

• En línea en NYStateOfHealth.ny.gov, y puede usar la función de chat en el sitio web para ayudar a completar su solicitud, disponible durante las horas del centro de servicio al cliente.

La inscripción está abierta todo el año si es elegible para Medicaid, Child Health Plus o Essential Plan.