El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 4 diciembre de 2025
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 4 de diciembre de 2025.
Aries
03/21 – 04/19
Alguien podría ofrecerte recursos valiosos o ideas que favorezcan tu productividad. Aprovecha: la inteligencia financiera será tu mejor aliada. Invertir y administrar con astucia te permitirá convertir la abundancia en un flujo constante y los bienes en verdaderos activos de prosperidad.
Tauro
04/20 – 05/20
Mantendrás un intercambio directo con una o dos personas cuyas palabras apuntarán a ti, revelando aspectos de tu personalidad. Aunque algunos comentarios puedan incomodarte, te brindarán una valiosa perspectiva. Escucha: cada observación puede convertirse en una oportunidad.
Géminis
05/21 – 06/20
En tu rutina diaria asumirás varios roles que podrían generar cierta tensión interna. Aprovecha este cierre de ciclo lunar para hacer pausas y permitir que todo se asiente de forma natural. Darte ese espacio es un acto de serenidad y auténtica espiritualidad hacia ti mismo.
Cáncer
06/21 – 07/20
Tu entorno estará especialmente receptivo a tus palabras y gestos. Expresarte con creatividad tendrá un efecto inspirador y positivo en tu comunidad. Recuerda que el intercambio es mutuo: el contexto también te modela. Busca que ese diálogo con el mundo sea enriquecedor.
Leo
07/21 – 08/21
Tus familiares expresarán sus emociones y opiniones, revelando aspectos valiosos de su mundo interior. Escuchar con atención te brindará una nueva comprensión sobre tus raíces y te ayudará a definir tus próximos pasos. Saber de dónde vienes consolidará tu propósito de superación.
Virgo
08/22 – 09/22
Te harás preguntas profundas mientras escuchas con atención las voces y señales del entorno. Participarás en conversaciones reveladoras. La respuesta que buscas surgirá naturalmente, acompañada de una guía que marcará el rumbo hacia un nuevo camino que comienza a florecer ante ti.
Libra
09/23 – 10/22
Los temas comerciales ocuparán tu atención, llevándote a planificar estrategias para obtener respaldo o financiamiento. Si gestionas una herencia, juicio o sucesión, podrían llegar noticias alentadoras. Tu capital crece cuando sabes fusionar los recursos ajenos con los propios.
Escorpio
10/23 – 11/22
Cada palabra que expreses tendrá intensidad para provocar cambios significativos. Pregúntate qué deseas realmente, porque la vida pondrá frente a ti a alguien con quien dialogar en profundidad. Comunicar tus pensamientos y emociones consolidará tus vínculos.
Sagitario
11/23 – 12/20
Al planificar una rutina equilibrada, incluye momentos para reconocer y procesar tus emociones. Si las dejas sin atender, pueden volverse un cúmulo de dudas o contradicciones. Tu bienestar surge de integrar el cuerpo con la mente: un toque de introspección será clave.
Capricornio
12/21 – 01/19
Recibirás invitaciones y gestos que abrirán nuevas puertas a nivel social. Aprovecha las experiencias compartidas y déjate inspirar por quienes aportan profundidad y aprendizaje a tu mundo. Escuchar las sugerencias de tu entorno te ayudará a disfrutar más, crear y sentirte pleno.
Acuario
01/20 – 02/18
Podrían aparecer oportunidades profesionales o invitaciones de personas influyentes que promuevan tu progreso. Cada avance hacia el éxito te recordará la importancia de tus raíces. Tu familia y tu hogar serán el sostén desde el cual crecer, brindándote seguridad y sentido de pertenencia.
Piscis
02/19 – 03/20
Llegarán invitaciones o mensajes del extranjero que encenderán tu curiosidad y deseos de aprender. La vida se sentirá como una travesía: podrías planear un viaje, una visita o iniciar estudios que te agraden. Cada nuevo conocimiento abrirá caminos y enriquecerá tu visión del mundo.