El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 5 diciembre de 2025
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 5 de diciembre de 2025.
Aries
03/21 – 04/19
Sigue tu curiosidad, porque las respuestas que buscas llegarán. Tu deseo de aprender te hará más sabio. A través de viajes, estudios y conversaciones con personas de otras lenguas o culturas, descubrirás perspectivas fascinantes y experiencias que ampliarán tu horizonte vital.
Tauro
04/20 – 05/20
Si estuviste gestionando recursos para compras o inversiones importantes, se abrirán nuevas oportunidades financieras que ampliarán tu margen. Tu intuición e inteligencia actuarán en sintonía, guiándote hacia negocios que favorecerán la prosperidad y generarán beneficios por diversos caminos.
Géminis
05/21 – 06/20
Esta Luna Llena te vuelve alguien significativo para otra persona, y el interés será mutuo. Podrías conocer a alguien cuya confianza ilumine tus dudas y enriquezca tu vida con su sola presencia. Sigue la luz y la guía que este encuentro trae a tu camino.
Cáncer
06/21 – 07/20
Este es un momento para descubrir la dimensión espiritual en cada tarea cotidiana y reconocer el valor del cuidado que te das y ofreces. Haz pausas para respirar, reflexionar y conversar contigo. En esos instantes sentirás la presencia sutil de tus seres de luz acompañando cada gesto.
Leo
07/21 – 08/21
Brillarás de esa forma tan tuya, llevando tu creatividad a los espacios grupales. Todo lo que brindes será recibido con alegría, y tu generosidad aportará frescura a quienes te rodean. Tu vida se renueva cuando reconoces que eres parte activa de una red que te celebra.
Virgo
08/22 – 09/22
El Sol ilumina un espacio donde te sientes abundante y celebrado dentro de tu entorno familiar. Ese ánimo expansivo te impulsa hacia afuera, dándote agilidad, soltura y múltiples recursos para avanzar. Con energía optimista, te destacas y abres caminos que acercan tus metas y objetivos al plano real.
Libra
09/23 – 10/22
En tu camino surgirán personas impulsándote a viajar, estudiar o acercarte a nuevas culturas. Las palabras funcionarán como pequeñas luces de sabiduría que amplían tu visión y elevan tu mente. Cada encuentro abrirá puertas y traerá una refrescante sensación de expansión personal.
Escorpio
10/23 – 11/22
Te sientes generoso y en sintonía con la abundancia que te rodea. Esta sensación te impulsa a replantear tu economía, contemplando recursos que pueden llegar mediante otras personas, regalos, donativos, herencias o créditos. Actuarás con astucia y una estrategia para mejorar tu situación.
Sagitario
11/23 – 12/20
Esta Luna Llena ilumina tus vínculos y revela a quien camina a tu lado, escucha y conversa con verdadera presencia y compañía constante. La vida se vuelve una travesía compartida donde cada diálogo enseña. Tu alegría nace del intercambio sincero y del símbolo del dos.
Capricornio
12/21 – 01/19
Esta Luna Llena marca un cierre de ciclo y te invita a soltar creencias que dejaron de acompañarte. Elige hábitos conscientes que elevan tu bienestar: caminar cada día, meditar, registrar tu respiración y sentir cómo la energía recorre tu cuerpo con naturalidad, en su ritmo.
Acuario
01/20 – 02/18
Tienes los focos sobre ti: cada gesto, ocurrencia o idea revela tu creatividad y despierta respuestas novedosas en tu entorno, generando una rueda inspiradora. Tus amigos te reciben con entusiasmo, y sientes claramente tu papel clave dentro de la comunidad que te abraza y acompaña.
Piscis
02/19 – 03/20
Vives un momento de reconocimientos: cerraste tareas con un brillo único, inspirando mientras avanzabas hacia tus metas. Tu familia alaba cada logro, te celebra con palabras cálidas y aliento. Ese recorrido exitoso se refleja en tu círculo íntimo, que recibe tu impulso y crece junto a ti.