Obtenga su seguro de salud a través de NY State of Health

Contar con un seguro de salud hoy en día es imprescindible para poder acceder a una atención médica de calidad, que ofrezca atención preventiva y rutinaria y le permita mantenerse sano.

NY State of Health, el Mercado oficial de planes de salud del estado, está para ayudarlo a encontrar planes de salud económicos que se adapten a sus necesidades y su presupuesto, y ofrece una ventanilla única para inscribirse en Medicaid, Child Health Plus, Essential Plan y Qualified Health Plans (QHP) con y sin asistencia financiera.

Hoy en día, cerca de 6.7 millones de personas -o uno de cada tres neoyorquinos- están inscritos en cobertura médica a través de NY State of Health, que ofrece ayuda personalizada y gratuita para guiarlo a través del proceso y determinar el mejor plan así como la asistencia financiera para los que Ud. es elegible.

Ud. puede inscribirse durante el Período de Inscripción Abierta que continúa hasta el 31 de enero de 2026. Para la cobertura a partir del 1 de enero de 2026, los consumidores debe inscribirse antes del 15 de diciembre. Esto es importante para evitar arriesgarse a tener una interrupción en la cobertura.

Todos los planes de NY State of Health incluyen atención preventiva gratuita para chequeos y exámenes de detección anuales.

Usted puede comparar las opciones de QHP y el Plan Essential para el 2026 en https://info.nystateofhealth.ny.gov/2026plans.

NY State of Health sigue ofreciendo ahorros de costos a los consumidores en 2026. Estas reducciones de costos compartidos rebajan aún más los costos de bolsillo para ciertos inscritos en el Essential Plan y el Qualified Health Plan.

En https://info.nystateofhealth.ny.gov/costsavings puede encontrar más información sobre los ahorros de costos.

NY State of Health cuenta con miles de asistentes de inscripción certificados, que están disponibles de forma gratuita, en su idioma preferido, para ayudarlo a encontrar el plan de salud que responda a sus necesidades. Puede encontrar uno cerca de usted a través del botón “Ayuda local” en la página principal de nuestro sitio web: nystateofhealth.ny.gov. Además, el Centro de Servicio al Cliente de NY State of Health está listo para ayudarlo con 325 representantes bilingües que hablan español.

La asistencia personalizada gratuita permite a los clientes entender sus opciones de seguro de salud, comparar planes y tomar la mejor decisión para protegerse ellos y a sus familias con atención médica asequible.

Muy importante es que toda la información es confidencial. Lo que usted le diga a NY State of Health y a sus asistentes es privado. Los datos que usted proporcione para renovar o inscribirse en un plan de salud no se compartirán con nadie más y no se utilizarán para ningún otro propósito.

Hay tres maneras de inscribirse en un plan de seguro de salud a través del Mercado:

Llame para recibir asistencia personalizada. Ud. puede encontrar esta ayuda en http://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor.

Llame al Centro de Servicio al Cliente de NY State of Health al 1-855-355-5777.

Puede hacerlo en línea en NYStateOfHealth.ny.gov, y puede usar la función de chat en el sitio web para ayudar a completar su solicitud, disponible durante las horas del centro de servicio al cliente.

No pierda la oportunidad de adquirir su seguro de salud. Tiene hasta el 31 de enero para inscribirse durante el Periodo de Inscripción Abierta.

Tenga en cuenta que es posible que pueda inscribirse después de finalizar el Periodo de Inscripción Abierta si es elegible para un período de inscripción especial.

Los Períodos de Inscripción Especiales están abiertos para quienes tienen un evento de vida calificado como un embarazo; pérdida del seguro médico (por razones distintas a la de no haber pagado la prima); mudanza permanente al estado de Nueva York o una mudanza dentro del estado que le permita disponer de nuevos planes médicos; matrimonio o unión de hecho; divorcio o separación legal; y otros. Puede obtener más información en https://info.nystateofhealth.ny.gov/SpecialEnrollmentPeriods.