El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 12 diciembre de 2025

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 12 de diciembre de 2025.

03/21 – 04/19

Hoy vas a sentir la necesidad de bajar un poco el ritmo y darle más espacio al descanso. Si sigues acelerado, después te costará sostener la rutina. Cuida tu energía y presta atención a tu cuerpo. La vida es maratón: necesitas fuerza para disfrutar cada tramo.

04/20 – 05/20

Hoy buscarás reconocimiento y el deseo de que valoren tus cualidades estará muy presente. Sin embargo, procura no ponerte demasiado vehemente, especialmente en el amor. Un desborde podría generar roces innecesarios. Conserva la calma y avanza casillero por casillero.

05/21 – 06/20

Será importante mantener tu intimidad lejos de intervenciones. En tu hogar, procura crear un rincón personal que funcione como refugio. Establece límites definidos para que nadie invada tu espacio. Tienes derecho a proteger tu mundo privado y a conservar momentos de silencio para ti.

06/21 – 07/20

Las preocupaciones cotidianas podrían ocupar demasiado espacio y afectar tu humor. Intenta no hablar desde la irritación ni caer en críticas innecesarias. Tus palabras tienen peso, y hoy conviene elegirlas con cuidado para evitar roces. Un poco de sentido común es tu mejor receta.

07/21 – 08/21

Llega un momento ideal para ordenar tu economía y poner tu bolsillo en forma. Será clave recortar gastos innecesarios y evitar cualquier descontrol que pueda llevarte a números incómodos. Administra tus recursos con sensatez para asegurar estabilidad.

08/22 – 09/22

La Luna en tu signo realza tu buen criterio y te ayuda a ordenarte. Tus familiares pueden demandar demasiado, pero hoy conviene soltar cargas que no te pertenecen y recuperar tu autonomía. Ponte en primer plano y dirige tus pasos, sin quedarte apegado a viejas historias.

09/23 – 10/22

El tránsito lunar despierta tu interés por la espiritualidad y la búsqueda interior. Elige pensamientos que te eleven y evita quedarte atrapado en chismes o comentarios ajenos. Deja que lo vivido se decante y dedica momentos a cultivar tu paz, conectando con lo que te ordena y calma.

10/23 – 11/22

Este es un momento favorable para organizar actividades grupales. Aun así, conviene ser prudente con préstamos o acuerdos económicos con amigos. Aprovecha tus interacciones para proyectos útiles y actividades conjuntas que aporten. La colaboración bien enfocada traerá avances concretos.

11/23 – 12/20

Hoy surgirán responsabilidades que exigirán enfoque. Tu naturaleza expansiva suele ayudarte, pero esta vez conviene evitar la búsqueda de protagonismo personal. Actúa con criterio y cuidado: tu reputación puede fortalecerse o resentirse según cómo manejes cada situación.

12/21 – 01/19

Podrían aparecer asuntos pendientes que alteren tu planificación, pero una mirada más amplia te ayudará. Incorporar una filosofía renovada te permitirá abordar preocupaciones gradualmente. Si te enfocas con actitud positiva, notarás cómo los obstáculos pierden peso y el panorama se aclara.

01/20 – 02/18

Podrías enfrentar situaciones sensibles que te inviten a resguardarte. Mantener un perfil discreto será esencial para no exponer asuntos que todavía necesitan silencio. Hay temas que piden privacidad y su propio ritmo para renovarse. Permítete depurarte antes de compartir tu mundo.

02/19 – 03/20

En el amor, las expectativas demasiado idealizadas pueden jugar en contra. Necesitas a alguien que te ayude a mantener perspectivas realistas. Valora a esa persona que permanece a tu lado y te acompaña. Su presencia será clave para facilitar tu tránsito en la vida y aportar perspectiva.