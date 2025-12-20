El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 20 diciembre de 2025

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 20 de diciembre de 2025.

03/21 – 04/19

En tu horizonte asoma un nuevo amanecer, acompañado por alguien ecuánime y sabio que te señala un rumbo posible. Avanza con confianza, sin idealizar de más. Para crecer, será esencial despedirte de viejos fantasmas que aún pesan y abrirte a este nuevo ciclo.

04/20 – 05/20

Tu erotismo se enciende y descubres que la intimidad puede llevarte por un camino de placer expansivo. Conocerte y explorar junto a tu pareja será la brújula del encuentro. Eso sí: mantén tu vida privada en reserva, porque miradas ajenas podrían inhibir este proceso revelador.

05/21 – 06/20

Con esta Luna Nueva se abre un momento propicio para encuentros y para acercar miradas diferentes con apertura. Se inicia un nuevo ciclo en las relaciones: tanto en pareja como soltero, el amor crecerá al soltar idealizaciones y bajar exigencias que ya no sirven.

06/21 – 07/20

Esta Luna Nueva invita a proteger tu energía y priorizar tu bienestar. Es un buen momento para integrar hábitos saludables: alimentación consciente, movimiento, descanso reparador y meditación diaria. Soltar creencias que ya no te sirven será clave para avanzar.

07/21 – 08/21

Esta Luna Nueva inaugura un ciclo de autoexpresión y conexión amorosa. Con hijos, el vínculo se percibe más cercano y vibrante. La clave está en soltar la necesidad de controlar, permitiendo que el afecto fluya con libertad y autenticidad, guiando la experiencia de manera natural.

08/22 – 09/22

Con esta Luna Nueva se abre un momento propicio para redecorar tu hogar, cultivar la buena convivencia familiar y reencontrarte con los tuyos. Sin embargo, sigue tu propio criterio: no implementes reglas ajenas ni lo que otros consideran “correcto”.

09/23 – 10/22

Esta Luna Nueva invita a disfrutar de estudios o paseos en compañía, recordándote que, aprender junto a otro, potencia el placer del conocimiento. Las conversaciones también cobrarán relevancia: habla de lo que más te gusta y deja que las obligaciones no lo ocupen todo.

10/23 – 11/22

Esta Luna Nueva favorece el inicio de un emprendimiento comercial conjunto. Puede que debas ceder algo de protagonismo para que el proyecto evolucione. Mantén una perspectiva abierta y permite que la prosperidad se desarrolle sin interferencias ni obstáculos innecesarios.

11/23 – 12/20

La Luna Nueva ilumina tu signo, abriendo un momento indicado para destacar tus talentos e iniciar proyectos o viajes que te entusiasmen. La cercanía de Venus aporta un impulso creativo y atractivo, aunque será clave ajustar expectativas y no idealizar demasiado lo que ocurra.

12/21 – 01/19

Hoy es un día de introspección y conexión espiritual. Soltar situaciones pasadas o ideas que ya no te representan abre espacio para sentirte integrado con el cosmos. Al liberar estos condicionamientos, preparas tu alma para dejarse guiar por una sabiduría universal.

01/20 – 02/18

En esta Luna Nueva, un proyecto de pareja puede encaminarse y, si estás solo, podrías conocer a alguien especial en una reunión o celebración. Lo social se vuelve tu puerta a una mayor libertad, aunque será clave fortalecer tu confianza para que lo económico no frene tus planes.

02/19 – 03/20

En esta Luna Nueva, las relaciones públicas jugarán un papel clave para alcanzar tus objetivos y mejorar tu posición. Podría surgir un proyecto profesional en colaboración, pero será fundamental no controlar cada paso: la confianza mutua será el verdadero motor para lograr tus ambiciones.