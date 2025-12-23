El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 23 diciembre de 2025
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 23 de diciembre de 2025.
Aries
03/21 – 04/19
Tu círculo social se renueva y tu forma de vincularte evoluciona. Pueden surgir conflictos o luchas de poder en los grupos, pero te potencias al actuar junto a otros. Colaborar te permitirá transformar la manera en que ves el futuro con un rol más intenso en tu comunidad.
Tauro
04/20 – 05/20
Tu ambición se intensifica y brillas en tu entorno profesional. Tu presencia inspira respeto y disuade opositores. No aceptarás órdenes sin cuestionarlas, y esto podría impulsarte a asumir un rol más autónomo. Tu imagen poderosa y determinación se vuelven tus mejores aliadas.
Géminis
05/21 – 06/20
Es el fin de ciertas creencias y certezas, abriendo espacio para una nueva visión. Encuentros con culturas distintas, viajes o búsquedas profundas impulsan este cambio. Exploras tu interior y amplías horizontes, transformando tu perspectiva y la manera en que comprendes la realidad.
Cáncer
06/21 – 07/20
Hay un torbellino interno que te impulsa a atravesar cambios significativos. Es momento de vaciar tu “closet interior” de temores, rencores y tristezas. Experimentarás una renovación en tu intimidad, enfrentando tabúes y descubriendo formas más auténticas de conectar con tu erotismo y tu deseo.
Leo
07/21 – 08/21
Tus relaciones atraviesan un cambio radical y las alianzas se convierten en tu principal desafío. En pareja, el vínculo puede experimentar una transformación profunda; si estás soltero, sentirás una atracción intensa hacia personas misteriosas que despiertan controversia.
Virgo
08/22 – 09/22
Tu vida cotidiana sufrirá cambios drásticos y en el ámbito laboral emergerán verdades antes ocultas que te afectan. Podrías considerar cambiar de trabajo o adquirir nuevas habilidades. Para cuidar tu bienestar, será clave alejarte de entornos tóxicos y demasiado exigentes.
Libra
09/23 – 10/22
Te atreverás a mostrarte tal como eres, con virtudes y defectos, revelando aspectos de tu personalidad que antes ocultabas por temor al rechazo. Podrías encontrar catarsis explorando el teatro como hobby o permitirte enamorarte de alguien que te impulsa a crecer.
Escorpio
10/23 – 11/22
El ambiente en tu hogar se tornará agitado, con secretos familiares que salen a la luz tras generaciones de silencio. Tal vez consideres mudarte a otro barrio, estado o país, o recibas una herencia que transforme tu vida y tu percepción de tu circulo de origen.
Sagitario
11/23 – 12/20
Experimentarás una revelación que abrirá tus ojos y transformará tu forma de pensar. Estate atento: podrían surgir oportunidades de viajes vinculados a negocios, estudios o investigación. Además, contarás con un confidente con quien podrás hablar de temas escabrosos.
Capricornio
12/21 – 01/19
Desarrollarás estrategias comerciales y obtendrás ganancias significativas al optimizar recursos que antes no aprovechabas. Tu influencia crecerá gracias a tus habilidades y la gestión del dinero, permitiéndote transformar las corrientes del mercado y sacarles el máximo beneficio.
Acuario
01/20 – 02/18
Plutón te desafía hoy a profundizar y comprometerte con una causa social. Es momento de convertirte en un agente de cambio y ayudar a quienes lo requieren. Tu capacidad de transformación puede marcar la diferencia. ¡Acepta este reto y deja tu huella positiva en el mundo!
Piscis
02/19 – 03/20
Los astros te invitan a explorar tus sueños y el mundo del inconsciente, despertando recuerdos de vidas pasadas. Tu sexto sentido estará más agudo que nunca, y sentirás un profundo impulso de ayudar desinteresadamente a quienes atraviesan crisis importantes.