Nueva York: el tiempo para hoy sábado 27 de diciembre

¿Aún no sabes qué ropa ponerte para salir a las calles de Nueva York este sábado? Lo primero de todo, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana estarán entre los 30 grados Fahrenheit (-1ºC) de máxima y los 21 grados Fahrenheit (-6ºC) de mínima. Además, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tú mismo vas a sentir rondará los 27ºF (-3ºC) de máxima y 27ºF (-3ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 65% durante el día y del 25% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 74% en el transcurso del día y del 13% en el curso de la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 8.08 mph durante la primera mitad del día y los 5.59 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:19 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:35 h. En total, tendremos 9 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se prevén cielos cubiertos con probabilidad de alguna llovizna. Las temperaturas oscilarán entre los 36 y los 37 grados Fahrenheit (2 y 3 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 60% por la mañana, 91% por la tarde y 60% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.