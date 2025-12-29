El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 29 diciembre de 2025
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 29 de diciembre de 2025.
Aries
03/21 – 04/19
La Luna en tu signo te impulsa a avanzar con decisión y a aventurarte con vivencias que te estimulan. Conectar con personas de otros orígenes abrirá puertas que expandirán tu mirada. Cada encuentro enciende tu curiosidad y suma nuevas dimensiones a tu recorrido personal.
Tauro
04/20 – 05/20
Hoy tu percepción se afina y te permite captar señales que antes pasaban inadvertidas. Surge una orientación que revela lo que se mueve detrás del telón. Tu energía espiritual se potencia y encuentras recursos para atravesar desafíos, soltar y favorecer tu propia sanación.
Géminis
05/21 – 06/20
El día favorece ampliar tu círculo y dar chispa a tu vida social. Te encontrarás con personas ingeniosas que despiertan curiosidad y renuevan tu ánimo. En cada conversación sientes cómo tu impulso se fortalece y aparece la oportunidad de reinventarte como líder de tu comunidad.
Cáncer
06/21 – 07/20
Tu carrera toma impulso y tus logros despiertan reconocimiento. Los vínculos laborales se vuelven un motor que sostiene tu avance. Con tu capacidad para coordinar y realizar múltiples tareas a la vez, alcanzas metas que inspiran y sientas un precedente.
Leo
07/21 – 08/21
Hoy percibes señales que dialogan con tu instinto y te muestran caminos prometedores. Las experiencias del día amplían tu mirada y te ayudan a orientar a quienes se acercan por claridad. Si tienes hijos, su energía ilumina tu ánimo y también marca momentos especialmente inspiradores.
Virgo
08/22 – 09/22
Sabes que la vida exige empuje para avanzar y atravesar crisis, pero hoy no estarás solo. Un familiar puede darte una mano, ya sea en asuntos de negocios o con información clave. Si gestionas herencias o bienes raíces, el panorama se muestra favorable y con posibilidades de prosperar.
Libra
09/23 – 10/22
Hoy vas a notar que la espontaneidad y un toque de picardía mantienen viva la llama de la pasión. Si estás en pareja, enamora con palabras que insinúan y encienden. Si estás soltero, podrías cruzarte con alguien atractivo en redes o apps. Aprovecha esa chispa cuando aparezca.
Escorpio
10/23 – 11/22
La prioridad del día será tu bienestar físico. Si quieres activar tu energía, puedes sumarte a un gimnasio o trabajar con un entrenador. Y si cuentas con un extra, una bicicleta fija podría ser una inversión útil. Ponte en movimiento y disfruta el impacto que genera en tu salud.
Sagitario
11/23 – 12/20
En el amor, tu suerte nace de animarte a jugar con autenticidad. Cuando muestras tu costado más divertido, la vida se convierte en una celebración. Descubres que la clave está en apostar: entregarte, decir lo que piensas y permitir que la pasión haga lo suyo.
Capricornio
12/21 – 01/19
Hoy te dan ganas de quedarte en casa y recorrer tus memorias. Al mirar atrás, reconoces que tu familia fue un sostén decisivo en cada caída y en cada regreso a la marcha. Ese repaso te recuerda que siempre hay alguien dispuesto a alentarte y acompañarte.
Acuario
01/20 – 02/18
Anda con buena vibra, porque llegan personas que aportan chispa a tu domingo. Se fortalece un vínculo fraternal con alguien que te contagia alegría. Entre chistes y ocurrencias, vas a reír como hace tiempo no lo hacías. Te espera una jornada liviana y cargada de camaradería.
Piscis
02/19 – 03/20
Por fin se plasman los frutos del esfuerzo que pusiste. Con ese ingreso extra, puedes darte un gusto personal o invertir en algo que refuerce tu independencia. Quizás estés pensando en una compra importante… incluso un vehículo que te brinde más libertad en tu día a día.