Nueva York: pronóstico del tiempo para este martes 30 de diciembre

¿Cómo deberías prepararte para salir por las calles de Nueva York este martes? Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 16ºF (-9ºC) de máxima y 16ºF (-9ºC) de mínima.

¿Debería de coger paraguas? Entendemos que ésta puede ser tu siguiente duda y también contamos con respuesta para ti. Según la última información disponible, la posibilidad de precipitaciones es del 1% durante el día y del 45% durante la noche. La nubosidad, por su parte, será del 11% en el transcurso del día y del 74% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 20.51 mph durante la primera mitad del día y los 16.16 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:20 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:37 h. En total, tendremos 9 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá cielos cubiertos con probabilidad de alguna precipitación aislada. Las temperaturas tendrán una variación entre los 25 y los 34 grados Fahrenheit (-4 y 1 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 55% por la mañana, 55% por la tarde y 55% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.