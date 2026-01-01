Pronóstico del clima en Chicago para este jueves 1 de enero

A menudo se dice que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. Es por eso que aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy jueves 1 de enero.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Presta atención a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 23 grados Fahrenheit (-5ºC) y una mínima de 19 grados Fahrenheit (-7ºC) . Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 16ºF (-9ºC) de máxima y 16ºF (-9ºC) de mínima.

La probabilidad de que llueva es del 15 durante la primera mitad del día y del 8 durante la noche. Luego, habrá más nubes que claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 8.08 mph de máxima en el día y los 12.43 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 07:18 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 16:30 h. En total habrá 9 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana habrá pocas nubes. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 30 grados Fahrenheit (-1ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 21 (-6 grados Celsius). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 1% por la mañana, 5% por la tarde y 1% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos consultar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que se recomienda estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su clima impredecible, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. Si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima