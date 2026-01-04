window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 4 enero de 2026

El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.

Por  El Niño Prodigio

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 4 de enero de 2026.

Aries

03/21 – 04/19

En esta Luna Llena, tu hogar se vuelve un oasis donde encuentras contención y dirección. Asumes un rol central dentro del clan o intensificas un compromiso afectivo que te sostiene. Tu fuerza brota del cariño familiar y de los ancestros que acompañan tu camino, inspirando cada decisión.

Tauro

04/20 – 05/20

Tus palabras despertarán emoción y atraerán a quienes te escuchan. Tus planes necesitan bases firmes, pero no estás solo: una iniciativa personal te impulsa y la presencia de otras personas vuelve el camino más atractivo. Lo que imaginas hoy irá tomando forma con constancia y tiempo.

Géminis

05/21 – 06/20

Esta Luna Llena ilumina tus negocios y abre la puerta a ingresos que llegan como regalos, legados o beneficios familiares. La prosperidad favorece bienes compartidos y cuestiones inmobiliarias. Si te organizas, tu economía crecerá con ritmo firme.

Cáncer

06/21 – 07/20

La Luna Llena impulsa un crecimiento notable, mostrando nuevas capas de ti y activando vínculos intensos y atractivos. Surge un guía interior que te orienta mientras das con generosidad y aceptas lo que mereces. Todo se vuelve evidente: escucha lo que sientes y elige con sabiduría.

Leo

07/21 – 08/21

Esta Luna Llena afina tu intuición y vuelve tus sueños portadores de señales nutricias. Sientes una protección sutil que te cuida por dentro y por fuera. Esta inspiración te ayuda a encontrar sentido en lo cotidiano y a sostener con dedicación la misión tan importante que llevas a cabo.

Virgo

08/22 – 09/22

La Luna Llena realza tu carisma y te abre puertas en lo social. Un proyecto compartido despierta entusiasmo y te permite mostrar tu habilidad para ocupar distintos roles a través del juego. Colaborarás con otros en algo que aporta significado y deja una huella prometedora en tu futuro.

Libra

09/23 – 10/22

La Luna Llena impulsa tu ascenso social y te anima a asumir nuevas responsabilidades con entusiasmo. Brillarás por tu capacidad organizativa y será ideal reunir a la familia para trazar metas de crecimiento. Tu esfuerzo se orienta al bienestar de cada miembro del clan y a sostener su avance.

Escorpio

10/23 – 11/22

Esta Luna Llena atrae a quienes buscan tu consejo y potencia viajes, estudios y contactos internacionales. Los trámites legales o migratorios avanzan de manera favorable. La curiosidad te guía hacia preguntas clave y las respuestas llegarán con naturalidad, abriendo un camino más amplio.

Sagitario

11/23 – 12/20

Esta Luna Llena atrae a alguien que impulsa tu economía, casi como un benefactor oportuno que apuesta por tu crecimiento. Te mueves entre negocios con soltura, encuentras los aliados indicados y diseñas una buena estrategia. Todo converge en un desarrollo favorable de tus recursos.

Capricornio

12/21 – 01/19

La Luna Llena trae a alguien significativo que abre un camino hacia el encuentro y la cercanía. Pareja y amistades te motivan a decidir con firmeza, invitándote a comprometerte. El intercambio amoroso se vuelve protagonista y marca tu presente con señales que iluminan el rumbo.

Acuario

01/20 – 02/18

Esta Luna Llena despierta interés por tu bienestar físico y te impulsa a elegir comidas caseras y simples que desplieguen tu energía. Surgen detalles sobre la importancia de procesar vivencias pasadas para cuidar tu salud. Cada gesto de autocuidado se vuelve una búsqueda interna.

Piscis

02/19 – 03/20

La Luna Llena te encuentra radiante y confiado de tu caudal emocional. Tu creatividad se expande y recibe apoyo de amistades y grupos que valoran tu sensibilidad. Todo lo que haces lleva tu impronta personal, y esa expresión auténtica te abre espacios donde brillas con naturalidad.

