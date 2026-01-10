window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 10 enero de 2026

El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.

nino-prodigio-nuevo-1

Crédito: Cortesía

Avatar de El Niño Prodigio

Por  El Niño Prodigio

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 10 de enero de 2026.

Aries

03/21 – 04/19

La clave para una relación linda es que ambos se expresen claro y directo. Aunque a veces cueste ponerse de acuerdo, escucharse hace madurar el vínculo. Cada tanto es necesario hablar y ajustar las cosas según tus metas y lo que esperas del otro.

Tauro

04/20 – 05/20

Abre todos los cajones y estantes y haz una revisión seria: desecha lo que ya no sirve. Al sacar lo viejo, tu día a día se vuelve más claro y liviano. El orden te dará más libertad para moverte y recuperar la armonía en tu espacio cotidiano.

Géminis

05/21 – 06/20

Alguien te está coqueteando y mostrando su belleza y simpatía. Disfruta la diversión, pero sin comprometerte demasiado. Aún no es momento de conversaciones serias. Aprovecha el momento para gozar: jugar un poco también tiene su encanto.

Cáncer

06/21 – 07/20

Las opiniones de extraños no deberían afectar tu hogar, sobre todo si no pertenecen a tu círculo cercano. Lo mejor es evitar invitar visitantes que puedan incomodar a quienes viven contigo. Cuida la privacidad y el confort de tu espacio para mantener la tranquilidad familiar.

Leo

07/21 – 08/21

Aunque surjan diferencias con hermanos, primos o colegas, no descuides la complicidad, el compañerismo y la camaradería. Unas buenas charlas suavizan tensiones y despejan el camino. Dale espacio al otro para explicar su punto de vista y limar asperezas con paciencia.

Virgo

08/22 – 09/22

Las estrellas te dan la oportunidad de repensar un movimiento comercial algo complicado. No es momento de gastar a lo loco ni comprometer dinero a largo plazo. En cuestiones de plata, siempre conviene tener un plan de respaldo y cuidar tu equilibrio financiero.

Libra

09/23 – 10/22

Las influencias planetarias invitan a una mirada retrospectiva antes de avanzar. Es una pausa breve y reflexiva para discernir qué experiencias vale la pena repetir. Si necesitas respirar y contar hasta diez, hazlo: ese gesto simple ordena la mente y las dudas comienzan a disiparse.

Escorpio

10/23 – 11/22

La vida se siente como una partida de ajedrez complicada y encontrar la jugada ganadora puede ser un reto. Hoy tienes la oportunidad de bajar el ritmo, relajarte y tomar un descanso estratégico. A veces, pausar es lo que en verdad toca.

Sagitario

11/23 – 12/20

Tus amistades atraviesan un momento de revisión y aún no hay conclusiones claras. Mi consejo: no mezcles amistad con dinero, especialmente si los valores entre tu y la otra persona son distintos. En los proyectos, haz un bosquejo sin invertir más de lo que tienes.

Capricornio

12/21 – 01/19

En público será clave mantener las formas. Si la estrategia que estás usando no funciona, no insistas. Piensa en alternativas que den resultados a largo plazo. La vida es como un juego de damas: a veces mover las fichas de manera distinta marca la diferencia.

Acuario

01/20 – 02/18

Hoy se abren puertas de oportunidad y, con paciencia, empieza a aflojar la incertidumbre que venía pesando. A su tiempo, todo se aclara y te permite avanzar con mayor serenidad. Entras en una etapa más plena si sueltas las obsesiones del pasado: así, las respuestas se manifiestan en tu camino.

Piscis

02/19 – 03/20

Si estás en medio de un divorcio, sucesión u otro proceso complicado, es esencial usar tus habilidades de negociación y saber cuándo avanzar o retroceder. Evaluar la estrategia de la otra parte y calcular movimientos te ayudará a tomar decisiones más efectivas.

