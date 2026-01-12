Clima de hoy en Chicago, Illinois para este lunes 12 de enero

Como bien es sabido el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. También somos conscientes, por eso aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy lunes 12 de enero.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Estate atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para disponer de la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 43 grados Fahrenheit (6ºC) de máxima y los 36 grados Fahrenheit (2ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 16.16 mph de máxima en el día y los 13.67 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 07:17 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:41 h. En total habrá 9 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana se esperan más nubes que claros con escasa probabilidad de precipitaciones.. Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 18% por la mañana, 45% por la tarde y 18% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos visitar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar bastante en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que se aconseja estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por la dificultad de acertar con el tiempo, pero con la preparación adecuada, sin duda podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. Si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día.