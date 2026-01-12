¡Cumple tu propósito! Inscríbete en un seguro de salud a través de NY State of Health

El comienzo del nuevo año es el momento propicio para organizarte y cumplir con esos propósitos que te fijaste para el 2026.

Y si uno de ellos es conseguir un seguro médico, para estar saludable durante el 2026, ten en cuenta que el Periodo de Inscripción Abierta para enrolarse en un seguro de salud cierra este 31 de enero y NY State of Health, el Mercado oficial de planes de salud del estado, está aquí para ayudarte a encontrar el plan de salud que mejor se adapte a tus necesidades y las de tu familia.

NY State of Health ofrece una ventanilla única para inscribirse en Medicaid, Child Health Plus, Essential Plan y Qualified Health Plans (QHP) con y sin asistencia financiera. A la vez ofrece ayuda personalizada y gratuita para guiarte a través del proceso y determinar el mejor plan así como la asistencia financiera para los que eres elegible.

Si te inscribes antes del 15 de enero tendrás una fecha de inicio de cobertura el 1 de febrero y si lo haces entre el 16 de enero y el 31 de enero, tendrás una fecha de inicio de cobertura el 1 de marzo.

Para el 2026, 12 aseguradoras ofrecen Qualified Health Plans y otras 12 ofrecen el Essential Plan.

Los Qualified Health Plans se ofrecen en cuatro niveles: platino, oro, plata y bronce, mientras que el Essential Plan continuará ofreciendo cobertura sin prima mensual, sin deducible y bajo costo compartido e incluirá beneficios dentales y de la vista para todos los afiliados.

Es importante saber que todos los planes de NY State of Health incluyen atención preventiva gratuita para chequeos y exámenes de detección anuales.

Puedes comparar las opciones de QHP y el Plan Essential para el 2026 en https://info.nystateofhealth.ny.gov/2026plans.

Los asistentes de inscripción certificados de NY State of Health te guiarán a través del proceso de inscripción, te informarán si todavía eres elegible para los programas en los que actualmente estás inscrito, te ayudarán a entender tus opciones al inscribirte en un nuevo plan si es necesario y determinarán la asistencia financiera disponible para reducir los costos.

Puedes encontrar un asistente de inscripción certificado a través del botón “Ayuda local” en la página principal de nuestro sitio web: nystateofhealth.ny.gov.

La asistencia personalizada gratuita permite a los clientes entender sus opciones de seguro de salud, comparar planes y tomar la mejor decisión para protegerse ellos y a sus familias con atención médica asequible.

Hay tres maneras de inscribirse en un plan de seguro de salud a través del Mercado:

Puedes llamar para recibir asistencia personalizada. Puedes encontrar esta ayuda en http://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor.

Llama al Centro de Servicio al Cliente de NY State of Health al 1-855-355-5777.

Puedes hacerlo en línea en NYStateOfHealth.ny.gov, y puede usar la función de chat en el sitio web para ayudar a completar la solicitud, disponible durante las horas del centro de servicio al cliente.

Para facilitar el proceso, NY State of Health provee información valiosa a los residentes en todo el estado que no hablan inglés, mediante publicidad en inglés, español y mandarín en múltiples plataformas que incluyen herramientas digitales, videos, audios e impresos y vallas comunitarias.

Además, los navegadores y los asistentes de inscripción certificados brindan asistencia en aproximadamente 67 idiomas y el Centro de Servicio al Cliente de NY State of Health está listo para ayudarlo con 325 representantes bilingües que hablan español.

No pierdas la oportunidad de cumplir tu propósito de adquirir un seguro médico para tener salud y bienestar todo el 2026.