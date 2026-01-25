El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 25 enero de 2026
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 25 de enero de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Es una etapa de impulso y comienzo: avanzas con decisión y te reafirmas. El entorno familiar y los planes del clan siguen presentes, pero no definen tu rumbo. Honra a los ancestros tomando solo lo que te fortalece, sin cargar creencias que ya no acompañan tu deseo.
Tauro
04/20 – 05/20
Hoy habrá muchos estímulos y propuestas de compañía, pero el llamado es a estar contigo. Las preguntas que llegan de afuera encuentran respuesta en tu mundo interior. No disperses tu energía hablando de más: medita, reza o canta melodías devocionales que fortalezcan el espíritu.
Géminis
05/21 – 06/20
Los asuntos económicos, ingresos e inversiones siguen siendo importantes, pero hoy la propuesta astral invita a ampliar la participación social y soltar por un momento la mirada sobre lo personal. Busca amistades con las que compartir ímpetu y pasión, algo que trascienda bienes y posesiones.
Cáncer
06/21 – 07/20
Tu personalidad se afirma con una confianza que impulsa expansión y protagonismo. En el trabajo, cuida no exagerar lo subjetivo ni caer en la autoindulgencia. El clima pide eficacia y decisión: menos vueltas, más foco, y avanzar con fuerza hacia tus objetivos.
Leo
07/21 – 08/21
Pueden aparecer viajes, propuestas del exterior o aventuras que te invitan a apelar a tu valentía. Aunque surjan voces que sugieran quedarte en lo cómodo y conocido, no las sigas: podrías estar saboteando una oportunidad genuina de crecimiento y expansión personal.
Virgo
08/22 – 09/22
Vienes con buena fortuna en lo social y las amistades, pero a veces ese abrigo funciona como un colchón del que cuesta salir. No esquives tus crisis personales: mira de frente a tu propio cuco interno. Ahí está la fuerza que te permite transformarte.
Libra
09/23 – 10/22
Hoy atraviesas un momento de éxito y buen clima profesional, con logros que invitan a disfrutar. Sin embargo, puedes estar algo deslumbrado. Tu pareja, un socio o un vínculo clave reclama acción y presencia: es tiempo de ocuparte activamente para que el fuego del intercambio no se apague.
Escorpio
10/23 – 11/22
Proyectas viajes y aventuras que te inspiran y te nutren, pero hoy te interpelan las demandas básicas de la rutina. Atiende eso que pide resolución inmediata, aunque parezca menor. Necesitas que lo cotidiano funcione para que tu vida no se desordene ni pierda ritmo.
Sagitario
11/23 – 12/20
Es posible que un trámite de herencia o un juicio comercial importante capture tu atención. Pero escucha: no dejes que la ambición silencie el llamado. Vuelve a ese ritmo interno, a los tambores que invitan a expresarte con fuego, alegría y verdad.
Capricornio
12/21 – 01/19
Hoy conoces personas muy interesantes que aportan riqueza y crecimiento a tu vida. Que ese beneficio no te haga descuidar las bases, las raíces: tu familia. Aquellos que estuvieron siempre, luchando por ti, alentándote y dándote fuerza y ahínco en cada batalla, en las buenas y en las malas.
Acuario
01/20 – 02/18
Deja por un momento esa rutina que te absorbe, temas de salud, asuntos domésticos y cambia de foco para volver con otro ánimo. Date un recreo: sal a caminar, conversa sobre otras pasiones, enciéndete en el intercambio y permite que una pequeña aventura compartida te despierte.
Piscis
02/19 – 03/20
Es un momento de bienestar contigo y con tu presente. Disfruta, pero procura que el ocio y los pasatiempos no te distraigan de tus intereses económicos inmediatos. El tiempo es propicio para avanzar hacia una forma de ganarte la vida más firme y asertiva.