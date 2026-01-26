NY State of Health se toma las calles de Queens para promover la cobertura de salud asequible

NY State of Health, el Mercado oficial de planes de salud del estado, se tomó las calles de Queens durante el pasado día sábado. En el encuentro, miembros de la comunidad sacaron provecho de la información sobre los planes y coberturas disponibles para los neoyorquinos así como también disfrutaron de actividades recreativas llenas de premios para todos.

El evento tuvo lugar en Associated Supermarket, localizado en el 59-15 Roosevelt Ave., Woodside, NY 11377. Durante el encuentro, transeúntes y fieles lectores de El Diario de Nueva York llegaron hasta el sitio interesados en conocer sobre cómo podían adquirir seguros de salud de calidad.

Comprometidos con la comunidad

Un grupo de asistentes certificados de NY State of Health acompañó a la comunidad, brindando asesoría personalizada sobre cómo podrían unirse a los casi 6.7 millones de residentes de Nueva York que ya cuentan con la tranquilidad de estar protegidos por un seguro de salud de calidad.

Por su parte, los neoyorquinos que asistieron al evento mostraron su satisfacción con el mismo y con NY State of Health, asegurando que tener a sus familias protegidas médicamente los llena de tranquilidad y confianza, y de esta forma pueden estar concentrados en las tareas laborales y educativas.

Salud y premios

Los participantes del evento ganaron dos veces. Obtuvieron información valiosa sobre seguros médicos y pudieron ganar diferentes premios girando la Rueda de la Fortuna. Una de las afortunadas fue Mary O’Brien, quien se fue a casa con una canasta con productos de cuidado para la familia.

Más salud en toda la ciudad

Las personas que no pudieron asistir a esta jornada no deben preocuparse ya que durante el Periodo de Inscripción Abierta el equipo de NY State of Health y El Diario de Nueva York estarán en diferentes zonas de la ciudad llevando información sobre los planes de salud disponibles y actividades recreativas.