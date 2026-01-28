Disfrute un 2026 saludable con NY State of Health

Este 31 de enero termina el Periodo de Inscripción Abierta para enrolarse en un Qualified Health Plan para 2026.

Así que no pierda la oportunidad de adquirir su seguro médico a través de NY State of Health, el Mercado oficial de planes de salud del estado, que ofrece una ventanilla única para comprar un plan de salud subsidiado y no subsidiado.

NY State of Health está para ayudarlo a encontrar planes de salud económicos y de calidad que se adapten a sus necesidades y su presupuesto, y ofrece una ventanilla única para inscribirse en Medicaid, Child Health Plus, Essential Plan y Qualified Health Plans (QHP) con y sin asistencia financiera.

Los consumidores que se inscriban entre el 16 de enero y el 31 de enero del 2026, tendrán una fecha de inicio de cobertura el 1 de marzo del 2026.

Los asistentes de inscripción certificados de NY State of Health están disponibles de forma gratuita, en su idioma preferido, para ayudarlo a encontrar el plan de salud que responda a sus necesidades.

Los asistentes están disponibles en todo el estado de Nueva York y trabajan en horarios flexibles. Puede encontrar uno cerca de usted a través del botón “Ayuda local” en la página principal de nuestro sitio web: nystateofhealth.ny.gov. Ellos lo guiarán a través del proceso de inscripción, le informarán si todavía es elegible para los programas en los que actualmente está inscrito, lo ayudarán a entender sus opciones al inscribirse en un nuevo plan si es necesario y determinarán la asistencia financiera disponible para reducir sus costos.

Hay tres maneras de inscribirse en un plan de seguro de salud a través del Mercado:

Llame para recibir asistencia personalizada. Ud. puede encontrar esta ayuda en http://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor.

Llame al Centro de Servicio al Cliente de NY State of Health al 1-855-355-5777.

Puede hacerlo en línea en NYStateOfHealth.ny.gov, y puede usar la función de chat en el sitio web para ayudar a completar su solicitud, disponible durante las horas del centro de servicio al cliente.

¿Y los seguros?

Para el 2026,12 aseguradoras ofrecen Qualified Health Plans y 12 ofrecen el Essential Plan.

NY State of Health ofrece Qualified Health Plans (QHP) en cuatro niveles: platino, oro, plata y bronce. Por lo general, los planes platino tienen las primas más altas y los copagos más bajos.

El Essential Plan continuará ofreciendo cobertura sin prima mensual, sin deducible y bajo costo compartido e incluirá beneficios dentales y de la vista para todos los afiliados.

Todos los planes de NY State of Health incluyen atención preventiva gratuita para chequeos y exámenes de detección anuales.

Usted puede comparar las opciones de QHP y el Plan Essential para el 2026 en https://info.nystateofhealth.ny.gov/2026plans.

Y si necesita más información, NY State of Health ofrece varios recursos útiles, entre ellos proporciona materiales educativos para el consumidor en 27 idiomas -disponibles en línea y muchos también en versión impresa.

Además, los navegadores y los asistentes de inscripción certificados brindan asistencia en aproximadamente 67 idiomas, mientras que el Centro de Servicio al Cliente de NY State of Health está listo para ayudarlo con 325 representantes bilingües que hablan español.

Recuerde, todavía tiene tiempo para inscribirse en un seguro médico. ¡No desaproveche esta oportunidad de disfrutar un 2026 saludable!