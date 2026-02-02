El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 2 febrero de 2026
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 2 de febrero de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Floreces y exhibes tus dones expresivos ante todos. Es una ocasión ideal para iniciar actividades creativas, artísticas o animarte a un escenario. El magnetismo social crece: una amistad puede abrirse a algo más, si decides explorarla con deseo y claridad, sin apuro ni temor.
Tauro
04/20 – 05/20
Bajo esta Luna Llena, tu lado hogareño y arraigado se intensifica. Disfrutarás momentos cálidos con tus seres queridos y dedicarás tiempo y recursos a ennoblecer tu hogar, haciéndolo más acogedor y elegante, dejando atrás cualquier gesto de control o autoritarismo.
Géminis
05/21 – 06/20
La curiosidad despierta y tu mente se expande. Es tiempo de estudiar, moverte, leer y dialogar. Nuevas preguntas te sacan de certezas: aceptar que aún aprendes abre caminos estimulantes, encuentros reveladores y experiencias que renuevan tu manera de comprender el entorno.
Cáncer
06/21 – 07/20
Los temas económicos toman protagonismo y surgen propuestas atractivas. Negocias con sexto sentido y obtienes ventajas. El respaldo llega desde la pareja, familia o aliados facilitan créditos, apoyos o gestos oportunos que refuerzan tu seguridad, confianza y control de la situación presente.
Leo
07/21 – 08/21
Durante esta Luna Llena, tus rasgos esenciales afloran con fuerza, tanto los luminosos como los desafiantes. Vivirás momentos intensos que invitan a apostar por relaciones que te inspiran, te renuevan y te impulsan a crecer, mostrando tu autenticidad y poder personal con claridad.
Virgo
08/22 – 09/22
Es un periodo para proteger tu energía mental y física, descansando y dejando atrás preocupaciones. Todo lo externo es pasajero; solo tu esencia permanece. Meditar, repetir un mantra o una oración te ayudará a reconectar contigo mismo, recuperando calma, claridad y bienestar interior.
Libra
09/23 – 10/22
En esta Luna Llena necesitas renovar tu ánimo. Las salidas, encuentros y actividades grupales serán oportunidades para disfrutar y fortalecer lazos. Te sentirás valorado por tus amigos y, por momentos, brillarás como el centro de la diversión, irradiando simpatía y alegría contagiosa.
Escorpio
10/23 – 11/22
Tu ambición y energía se potencian: es momento de dar lo mejor y demostrar tu capacidad de progreso. Los desafíos se vuelven oportunidades para avanzar, y la familia funciona como red humana de base, sosteniéndote para seguir adelante con confianza y determinación.
Sagitario
11/23 – 12/20
Aparecen oportunidades relacionadas con viajes o personas de otras regiones. Tu espíritu aventurero y confianza atraen situaciones que coinciden con tus expectativas. Un guía te ofrecerá consejos, mostrándote un camino claro para avanzar y aprovechar lo que surge en este ciclo.
Capricornio
12/21 – 01/19
Recibirás asesoramiento clave en el ámbito comercial, ayudándote a detectar oportunidades económicas. Ingresos inesperados o regalos surgirán y tendrás la habilidad de convencer a otros para invertir en tus proyectos, potenciando tus recursos y tu capacidad de generar crecimiento financiero.
Acuario
01/20 – 02/18
En esta Luna Llena tu vida amorosa se enriquecerá con nuevas experiencias y conexiones. Tus iniciativas generan entusiasmo en quienes te rodean y la energía que recibes del exterior amplifica tu magnetismo. Es hora de acercarte a alguien especial y fortalecer vínculos con autenticidad y alegría.
Piscis
02/19 – 03/20
Tu enfoque y actividad aumentan, prestando atención a cada detalle en tus tareas. Planificar y organizar te permitirá ahorrar tiempo y mejorar tu desempeño. Si cometes errores, regula la ansiedad: la compasión contigo mismo es esencial para funcionar de manera virtuosa.