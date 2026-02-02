Keylor Navas es investigado por la autoridad electoral de Costa Rica por una publicación en Instagram

Keylor Navas, guardameta de Costa Rica que actualmente milita en los Pumas de la UNAM, se encuentra bajo revisión por parte de las autoridades electorales de su país, luego de realizar una publicación en redes sociales durante la jornada electoral de este domingo 1 de febrero de 2026.

De acuerdo con los señalamientos, Keylor Navas compartió un sondeo con sus seguidores en la que preguntaba quién resultaría ganador de la elección presidencial de Costa Rica, acción que podría contravenir la normativa vigente durante el periodo de veda electoral.

Según el Código Electoral de Costa Rica, existen restricciones claras durante los días previos a los comicios y el propio día de la votación, con el objetivo de garantizar un proceso libre de influencias externas y preservar la equidad democrática.

Ante estos hechos, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó en conferencia de prensa que el caso ya se encuentra en etapa de análisis para determinar si la publicación constituye una infracción a la normativa electoral.

El TSE investiga al futbolista Keylor Navas por la aparente publicación de una encuesta electoral, lo cual estaría prohibido durante el periodo establecido por ley.

De comprobarse la falta, la multa podría alcanzar hasta ₡23 millones.



Multa cercana a los $50,000 dólares

En caso de acreditarse la falta, el deportista podría enfrentar una sanción económica que va de los 10 a los 50 salarios base, lo que representaría una multa que podría alcanzar hasta los 23 millones de colones, equivalentes a aproximadamente $50,000 dólares.

Tras percatarse de la posible irregularidad, Keylor Navas eliminó el sondeo de sus redes sociales alrededor de la medianoche, aunque la acción no impediría que el procedimiento continúe si se comprueba la infracción.

Posteriormente, el futbolista de Pumas compartió una imagen de su abuelo, destacando el compromiso cívico de su familia, gesto que fue interpretado como una respuesta indirecta a la polémica generada, así como una técnica para intentar distraer la atención de su falta.

Finalmente, el TSE reiteró que, aunque Keylor Navas retiró el contenido, el caso seguirá su curso conforme a la ley, por lo que no se descarta la imposición de una sanción una vez concluida la revisión correspondiente.

