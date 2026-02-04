El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 4 febrero de 2026
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 4 de febrero de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Es un buen momento para realizar estudios de rutina y atender cualquier achaque. Tendrás grandes posibilidades de hallar un médico que haga un diagnóstico preciso y proponga un tratamiento adecuado. Aprovecha para cultivar hábitos saludables, que beneficien tu cuerpo y su funcionamiento.
Tauro
04/20 – 05/20
Hoy aprenderás a dejar de lado la timidez y a mostrar tus dones y habilidades naturales. Recuperarás tu tranquilidad habitual y disfrutarás de las experiencias sin sobresaltos. Tu vida amorosa se volverá más previsible, regalándote momentos de calma llenos de felicidad.
Géminis
05/21 – 06/20
Aprovecha la energía terrenal de la Luna en Virgo para conectarte con tus plantas, ordenar tu ropa y planificar tus comidas. Ocuparte del hogar y de las tareas domésticas te ayudará a estabilizar tus emociones, generando sensación de orden, control y bienestar en tu rutina diaria.
Cáncer
06/21 – 07/20
Aunque sueles ser reservado, hoy los astros te invitan a expresarte. Descargar tus preocupaciones charlando será saludable. Encontrarás un confidente criterioso que te dará opiniones precisas, ayudándote a descubrir nuevas opciones y a sentir alivio al compartir tus pensamientos.
Leo
07/21 – 08/21
Todo el dinero que consigas será fruto de tu esfuerzo e ingenio, y lograrás buenas ganancias. Te recuperarás de pérdidas económicas recientes y, poco a poco, tu visión se volverá más realista y práctica, permitiéndote planificar con seguridad y aprovechar nuevas oportunidades financieras.
Virgo
08/22 – 09/22
Aunque tus emprendimientos requieran esfuerzo, confía en tu propio criterio y actúa con eficacia. Se abre una oportunidad para mostrar tu inteligencia y habilidad. Si hay un proyecto pendiente, anímate a dar el primer paso: el contexto acompaña y favorece el avance.
Libra
09/23 – 10/22
Hoy es clave cuidar tu salud psíquica y tomarte espacios para alejarte de la vida social y pensar con calma. Reflexionar sobre tus acciones pasadas te ayudará a comprender su significado y a preparar el terreno para, llegado el momento, iniciar una nueva etapa con serenidad.
Escorpio
10/23 – 11/22
Recibirás invitaciones sociales que te permitirán vincularte con personas afines, capaces de impulsar la ejecución de tus proyectos. Este intercambio te motivará a trazar cambios efectivos y a proyectarte. Cultivar la solidaridad y la colaboración será clave para fomentar amistades sanas.
Sagitario
11/23 – 12/20
En el trabajo avanzarás hacia puestos de mayor responsabilidad, aunque algunas demoras requerirán paciencia. Alcanzarás los resultados esperados si defines tus objetivos con precisión y perfeccionas tus técnicas. Presta atención a los detalles: serán los que marquen la diferencia.
Capricornio
12/21 – 01/19
Buscarás ampliar tus conocimientos y explorar nuevas formas o métodos para hacer las cosas. Te sentirás atraído por la ecología, el cuidado del medio ambiente y la alimentación natural u orgánica. Tu mirada se elevará, permitiéndote comprender la vida desde una perspectiva más amplia.
Acuario
01/20 – 02/18
La Luna transitará por tu sector de energías ocultas, potenciando tu capacidad perceptiva. Descifrarás secretos y te sentirás motivado a investigar sucesos intrigantes. Será un buen momento para profundizar en astrología, numerología o tarot, desarrollando tu comprensión.
Piscis
02/19 – 03/20
La Luna en tu signo opuesto favorecerá la conexión con personas que complementan tu personalidad y te acercarán a la estabilidad amorosa que deseas. Abre tu corazón, relaciónate y observa con atención todo lo que ocurre a tu alrededor; cada detalle será valioso para tu vida romántica.