El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 7 febrero de 2026
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 7 de febrero de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Con la Luna transitando por Libra, tu signo complementario, se activa una corriente de entendimiento en tus relaciones. Las alianzas abrirán puertas a nuevas posibilidades y esperanzas. Si buscas pareja, asistir a reuniones o eventos puede acercarte a conexiones significativas y estimulantes.
Tauro
04/20 – 05/20
Vas a notar que los gestos simples del día a día rinden frutos. Nada se pierde cuando trabajas acompañado y con buenos aliados. Esa unión de fuerzas te dará más soltura para avanzar paso a paso, con la mirada clara en lo que quieres lograr.
Géminis
05/21 – 06/20
Hoy es un día propicio para poner el foco en tu imagen personal. Renovar el vestuario o animarte a un cambio de peinado puede levantar el ánimo y promover la confianza. Cuando te sientes a gusto contigo, la gracia fluye sola, dejando ver tu faceta más atractiva.
Cáncer
06/21 – 07/20
Los astros favorecerán los encuentros con la familia. En el hogar se abrirá un clima de armonía que permitirá decir verdad es que alivian y sanan. Será un tiempo de renovación para los vínculos más cercanos, donde la energía vuelve a circular y vivifica los lazos.
Leo
07/21 – 08/21
En este día tu mente se mostrará especialmente lúcida, permitiéndote observar la realidad desde distintos ángulos. Esta apertura mental favorecerá avances en tus vínculos. Podrás conversar con soltura y sin trabas, generando intercambios que traerán novedades alentadoras.
Virgo
08/22 – 09/22
Los tránsitos ponen el acento en los asuntos económicos. Podría llegar un ingreso extra que te permita mejorar aspectos de tu vida diaria. También evaluarás la posibilidad de asociarte o encarar proyectos compartidos. Elige con criterio amplio y pensando en lo que resulte más funcional.
Libra
09/23 – 10/22
Con la Luna recorriendo tu signo, se activan nuevos comienzos y propuestas en conjunto. Al momento de elegir un socio o acompañante, confía en tus pálpitos. La decisión acertada será aquella que te inspire, te renueve y te acerque a una experiencia gratificante.
Escorpio
10/23 – 11/22
Las energías del día traen calma y contención. Es un momento propicio para el recogimiento, la meditación o la conexión espiritual. Tendrás la posibilidad de cerrar un ciclo pendiente. La presencia sutil de tus ancestros actúa como guía y caricia para el alma.
Sagitario
11/23 – 12/20
Este será un momento propicio para encontrarte con amigos y sumarte a proyectos compartidos. Los viajes cortos traerán movimiento y una mirada más amplia sobre tu situación actual. Abrirte a experiencias diferentes permitirá renovar ideas y oxigenar el presente.
Capricornio
12/21 – 01/19
El plano profesional se ve favorecido con avances claros y visibles. Puede llegar un reconocimiento económico o un ascenso. Si trabajas de manera independiente, tu imagen se vuelve más positiva. Vincularte con personas influyentes será clave para abrir nuevas oportunidades y proyecciones.
Acuario
01/20 – 02/18
Las energías del momento impulsan tu deseo de expansión y crecimiento. Se abren caminos para aprender, viajar o proyectarte más allá de lo conocido. El consejo de personas experimentadas te ayudará a orientar tus pasos hacia metas que reflejen tu verdadera visión.
Piscis
02/19 – 03/20
Este será un tiempo indicado para soltar vínculos, ideas o situaciones que quedaron retenidas en tu mundo interno y permitir que recuperen movimiento. Evitar los conflictos no traerá alivio; abordarlos con la persona justa puede abrir un proceso de transformación liberador.