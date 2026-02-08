El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 8 febrero de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 8 de febrero de 2026.

03/21 – 04/19

En el amor, abrirte a la mirada del otro suma y enriquece. Cada aporte complementa y amplía la experiencia compartida. Quien quiera caminar a tu lado deberá abrazar tanto las mariposas como los desafíos. Los vínculos bien vividos derivan en transformación.

04/20 – 05/20

Durante la mañana, cuida el cuerpo y administra bien tu energía: procurando realizar tus actividades en un estado de armonía. Hacia la tarde, el clima se vuelve más intenso y pasional. La atracción marca el pulso de los vínculos y despierta deseos profundos.

05/21 – 06/20

Una vivencia amorosa te hará comenzar el día en un estado etéreo, con gracia, armonía y mariposas en la panza. También te envolverá una brisa de inspiración artística. Por la tarde, el cuerpo pedirá depuración: una infusión de hierbas te ayudará a optimizar tu funcionamiento.

06/21 – 07/20

La mañana se presenta inspiradora en el ámbito familiar si eliges una actitud amable y colaborativa. Embellece la casa, ese gesto suma armonía. Por la tarde, aprovecha para acercarte a hijos o niños desde lo lúdico. Un juego de mesa estratégico fortalecerá el lazo y profundizará la experiencia.

07/21 – 08/21

Algunos temas pedirán escuchar la opinión ajena: dialogar y fraternizar también es una forma hermosa de aprender. Por la tarde pueden activarse tensiones familiares ligadas a herencias o propiedades. Será una buena oportunidad para sanar heridas antiguas y soltar cargas del pasado.

08/22 – 09/22

Antes de cerrar acuerdos o negocios, analiza bien las opciones y contempla asociarte: sumar miradas puede ser clave. En entrevistas o gestiones, la preparación marcará la diferencia. Una estrategia bien pensada potenciará tu desempeño. Con el correr del día, tu agudeza mental se afina.

09/23 – 10/22

Durante la mañana tomarás decisiones con dulzura y buen gusto, dejando tu sello de elegancia natural. Hacia la tarde, te ocuparás de los asuntos financieros con la intención de potenciar tu situación. Recuerda que tu capacidad de transformación es un recurso valioso para capitalizar.

10/23 – 11/22

Alguien del pasado regresa como un perfume sutil y envolvente que despierta recuerdos. Por la tarde, sales del modo contemplativo y la energía empieza a hervir por dentro. Sientes el impulso de actuar y generar transformación: usa tu poder con conciencia.

11/23 – 12/20

El futuro te inspira y te encuentra rodeado de personas que comparten tu deseo de hacer del mundo un lugar más bello y consciente. Por la tarde, tus sentidos sutiles se agudizan: percibes corrientes invisibles, climas y señales que te permiten moverte con mayor intuición.

12/21 – 01/19

Para avanzar en lo profesional, será clave apelar a la diplomacia y a la inteligencia vincular. No todo se logra en soledad. Hacia la tarde, la vida grupal se intensifica y aparecen personas que te empujan a comprometerte más con cambios alineados a tus ideales sociales.

01/20 – 02/18

El día comienza con la balanza de la justicia inclinándose a tu favor, ideal para resolver asuntos legales o reclamos pendientes. Aprovecha ese viento a favor. Por la tarde, enfocas toda tu energía en alcanzar una posición más destacada. Tus ambiciones avanzan con paso firme.

02/19 – 03/20

El día comienza bajo el influjo sanador de la intimidad compartida: cuando hay afecto y entrega real, el encuentro con el otro repara y renueva. Más adelante asoma un viaje, externo o interno, que marca un antes y un después. La dirección queda en tus manos.