El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 10 febrero de 2026

El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 10 de febrero de 2026.

Aries

03/21 – 04/19

Las operaciones comerciales te invitarán a asumir ciertos riesgos con posibilidad de mejorar tus ingresos. Aunque la presión se haga sentir, conserva el control. Si algo no sale como lo previsto, no te alteres: contar con un plan alternativo será tu mejor estrategia.

Tauro

04/20 – 05/20

Tus vínculos pedirán mayor honestidad y una mirada más inclusiva. Las actitudes tibias o la falta de compromiso emocional quedarán a la vista. Es momento de poner en juego lo que sientes, aun cuando eso implique atravesar miedos o incomodidades que venías evitando.

Géminis

05/21 – 06/20

Ahora estás más sensible a las influencias externas, por lo que conviene mantener tus defensas en alto. Refuérzate con vitaminas naturales y evita los cambios bruscos de temperatura. Lograr un estado de bienestar requiere estar despierto: atender al cuerpo a diario es prioritario.

Cáncer

06/21 – 07/20

Deja atrás el miedo a exponerte y atrévete a mostrar de qué estás hecho. No busques aprobación universal: algunos celebrarán tu luz y otros te cuestionarán. Eso no debe detenerte. Lo verdaderamente importante es expresarte con creatividad y espontaneidad, siendo leal a quién eres.

Leo

07/21 – 08/21

Comienza una etapa nueva en el ámbito familiar y tus emociones estarán intensas, en pleno movimiento. Habrá que atravesar ciertas turbulencias sin dramatizar. Si vienes pensando en un cambio de hogar o mudanza, este día puede ayudarte a dar pasos decisivos.

Virgo

08/22 – 09/22

Tu lucidez se enciende y te permitirá captar con rapidez los puntos sensibles de los demás, incluso lo que intentan ocultar. Usa esa percepción con cuidado: un tono demasiado filoso puede provocar reacciones innecesarias. Elige bien tus palabras para no espantar al otro.

Libra

09/23 – 10/22

El panorama financiero se muestra algo incierto. Conviene valorar y disfrutar lo que ya tienes, apelando a la creatividad y la inventiva. A la vez, mantén los ojos abiertos: en escenarios cambiantes pueden aparecer oportunidades si sabes leer el clima y moverte con astucia.

Escorpio

10/23 – 11/22

Quienes te rodean ejercerán su libertad, te agrade o no. Evita desgastarte con situaciones que no dependen de ti. Aprender a convivir con decisiones ajenas será clave. Refuerza tu autonomía personal, suelta dependencias y elige con conciencia dónde poner tu energía.

Sagitario

11/23 – 12/20

Los astros te brindarán recursos para enfrentar problemas que arrastras del pasado y cerrar ciclos pendientes. Sentirás un abanico de emociones y necesitarás retirarte un momento. Un imprevisto cotidiano te dará la pausa necesaria para mirar hacia tu interior y procesar lo que surge.

Capricornio

12/21 – 01/19

Conocerás personas audaces y provocadoras que te abrirán a nuevas formas de vida. Si buscabas un empujón para innovar, este es tu momento. Mantén una actitud abierta y deja que lo diferente te inspire. Atrévete a romper las reglas y alejarte del aburrimiento.

Acuario

01/20 – 02/18

Tu exposición se incrementa y tus dotes de liderazgo entran en juego, entre tu propio ritmo intenso y movimientos inesperados en el hogar. La responsabilidad se hará sentir, pero saber mantener el control en momentos clave te permitirá avanzar hacia lo que aspiras.

Piscis

02/19 – 03/20

Controla que tu entusiasmo desbordante no te arrastre hacia conflictos. Luchar por tus ideales es admirable, pero la realidad no es blanca ni negra; existen múltiples perspectivas. Escuchar todas las voces te ayudará a tomar un rumbo menos extremo o radical.

