El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 11 febrero de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 11 de febrero de 2026.

03/21 – 04/19

Los acontecimientos de este día dejan huella. Comprendes que avanzar implica soltar viejos fantasmas y aceptar ciertas despedidas. Confía en tu brújula interior, incluso si algunos lazos idealizados se diluyen. No temas perder lo que ya cumplió su función.

04/20 – 05/20

La intensidad se enciende y el deseo busca intimidad genuina. Querrás entregarte sin reservas, pero evita que las opiniones o chismes del entorno invadan lo privado. Protege tu intimidad: lo que ocurre entre sábanas necesita silencio para convertirse en un verdadero acto reparador.

05/21 – 06/20

Las relaciones concentran tu atención, aunque no todo lo que se ofrece es transparente. Algunas propuestas esconden doble intención. Afina tu percepción, observa gestos y palabras: cuando alguien no dice la verdad, siempre deja pequeñas señales a la vista.

06/21 – 07/20

El cuerpo puede pedir tregua. Podrías sentirte más sensible o con molestias leves. Aunque tus proyectos te motiven, reserva un espacio para cuidarte. Modera excesos, especialmente alcohol y comidas pesadas. Escuchar tus necesidades físicas hoy es una decisión sabia.

07/21 – 08/21

Habrá encuentros con alguien amado y, aunque su presencia te entusiasme, te costará aflojar y disfrutar. Emociones confusas o pequeños auto saboteos nublan el momento. El presente ya te está ofreciendo lo que deseas: anímate a recibirlo sin resistencia.

08/22 – 09/22

Sentirás la necesidad de reforzar la cercanía con tu familia y permanecer más tiempo en casa. Antes de invitar a alguien externo, evalúa bien la situación. Ciertas presencias podrían alterar el clima de confianza que con tanto entusiasmo fuiste cultivando.

09/23 – 10/22

Las confusiones y malentendidos en la comunicación serán frecuentes. Conviene medir palabras y guardar cierta reserva para proteger tu lucidez mental. Evita enredos innecesarios. Un paseo en bicicleta o al aire libre te ayudará a ordenar ideas y soltar preocupaciones persistentes.

10/23 – 11/22

Los asuntos financieros ocuparán el centro de la escena y evaluarás posibles inversiones. Sin embargo, no es momento de asumir gastos importantes: aún no hay total claridad sobre el presupuesto disponible. Aunque las tentaciones estén latentes, conviene evitar el despilfarro.

11/23 – 12/20

Te sentirás confiado, aunque las emociones podrían desenfocar tu atención. El ámbito familiar estará más demandante de lo habitual, con preguntas y búsquedas de afecto. Procura que estas exigencias no te desborden ni despierten sensaciones de culpa innecesarias.

12/21 – 01/19

Tal vez despiertes con una sensación de temor o desorientación difícil de explicar, pero no te aflijas: esas nubes se disipan con el correr del día. Rezar o realizar una breve meditación, respirando y contemplando un horizonte despejado, te ayudará a recuperar calma y claridad interna.

01/20 – 02/18

Es momento de discernir con honestidad quiénes son verdaderos amigos Aléjate de vínculos falsos o interesados y evita aparentar lo que no eres, incluso en lo económico. No comprometas recursos solo para ser bienvenido en un círculo social.

02/19 – 03/20

Se abren oportunidades de avance, aunque impliquen postergar deseos personales. Alcanzas una meta largamente esperada, pero puede que no la registres de inmediato. Quizás tus expectativas te desvíen del camino más adecuado para capitalizar ese logro.