Blake Lively y Justin Baldoni, sin acuerdo en la corte

El primer encuentro en la corte de Nueva York entre Blake Lively y Justin Baldoni terminó sin avances y con más tensión que acuerdos.

La sesión, descrita como una jornada intensa que se prolongó casi seis horas, deja a los coprotagonistas de “Romper el círculo” frente a un escenario poco alentador. Si nada cambia, la historia se definirá ante un jurado el próximo 18 de mayo.

El conflicto legal viene escalando desde diciembre de 2024, cuando Lively presentó una demanda por presunto acoso sexual, conductas inapropiadas y una supuesta estrategia de desprestigio durante la filmación dirigida por Baldoni.

Él respondió con una contrademanda por difamación y extorsión que terminó desestimada en junio de 2025. Para la actriz, conocida mundialmente por “Gossip Girl”, era sólo el inicio de un caso que luego crecería en visibilidad y en actores involucrados.

La defensa cambia de tono y un juicio parece inminente

Según informó “Deadline”, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, dijo a los medios que “los intentos por alcanzar un acuerdo resultaron infructuosos”. Y, aunque no cierran por completo la puerta a una conciliación, la estrategia de la defensa ahora apunta a preparar el juicio más que a reactivar conversaciones.

Mientras el proceso avanza, la mirada pública se ha volcado hacia cada detalle del caso. La reunión de ambos no sólo generó titulares por la confrontación legal, sino también por la curiosa coincidencia entre los tonos de las prendas que llevaron ese día.

Pero el eco mediático no se limita a eso, Ryan Reynolds y Taylor Swift han terminado mencionados en los documentos, lo que hizo que la atención creciera aún más.

La autora Jenny Slate también aparece entre los archivos desclasificados. En un correo interno, llamó a Baldoni “el payaso más grande y el narcisista más intenso”, uno de los comentarios que se suman al ambiente ya caldeado del caso. Otro documento filtrado proviene de un ejecutivo de Sony, quien calificó a Lively como “una terrorista” tras amenazar con abandonar el rodaje.

Las conversaciones privadas entre Lively y Swift, reveladas en enero, encendieron todavía más la polémica. En uno de los mensajes, la cantante escribió: “Creo que esta perra sabe que algo se acerca porque ya sacó su pequeño violín”, reaccionando a un artículo publicado por la revista “People” sobre el pasado de Baldoni.

Una demanda millonaria y un entorno cada vez más complejo

Hoy, Lively exige una reparación de daños por 200 millones de dólares, no sólo contra Baldoni, sino contra personas de su círculo cercano, incluida la publirrelacionista Melissa Nathan y Jennifer Abel, a quienes acusa de sumarse a una campaña para desacreditarla antes del estreno del filme, que superó los 350 millones de dólares en taquilla mundial.

En este momento el acuerdo entre ambos parece alejarse y, a pesar de que existe una mínima posibilidad de conciliación, el caso Lively-Baldoni ya se perfila como uno de los líos más mediáticos del año.

