El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 13 febrero de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 13 de febrero de 2026.

03/21 – 04/19

Tu deseo de progresar en el trabajo se incrementa. Desde planos menos visibles se activan oportunidades de ascenso. Mantén el foco en tus metas y dirige bien tu energía: el esfuerzo sostenido y la demostración de tus capacidades te acercan a una posición más sólida.

04/20 – 05/20

Se abren caminos de crecimiento material y también espiritual. Llegan propuestas que te invitan a redefinir tu rumbo y ampliar la mirada. Contactos o proyectos vinculados a otras regiones aportan movimiento, encuentro social y una sensación de avance que nutre tus expectativas.

05/21 – 06/20

La ambición gana terreno y buscas potenciarte a través de operaciones financieras. Tu encanto personal juega a favor en cada negociación. Sabes influir con sutileza y obtener ventajas. En lo íntimo, la seducción se vuelve una herramienta poderosa para lograr lo deseado.

06/21 – 07/20

La Luna transita Capricornio, activando el eje de pareja y sociedades. Tus vínculos adquieren un matiz mágico y significativo. Si estás solo, hay señales de encuentro: algo se ordena para que el amor aparezca, suave y envolvente, donde menos lo esperas.

07/21 – 08/21

Sentirás la necesidad de revisar hábitos diarios y dejar atrás consumos que restan vitalidad, como el tabaco o el alcohol. Es un buen momento para iniciar una alimentación más liviana, basada en frutas y líquidos. Contarás con apoyo profesional y mejoras visibles en tu bienestar.

08/22 – 09/22

Te reconocerás en el sentir de la persona que amas y el vínculo se afianza desde un compromiso que trasciende el plano terrenal. Si estás soltero, alguien especial puede ingresar de manera inesperada en tu vida, casi sin anunciarse, despertando una conexión sutil y envolvente.

09/23 – 10/22

El hogar se impregna de una atmósfera luminosa gracias a la ayuda desinteresada de quienes actúan como verdaderos guardianes. Aprovecha esta corriente favorable y hazla circular en la familia. Lo que se recibe crece al compartirse y ofrecerse, así riegas las raíces del árbol.

10/23 – 11/22

El intercambio con personas de mayor experiencia te ofrece nuevas miradas para resolver dilemas afectivos o románticos. Hoy, incorporar pequeños gestos creativos aporta diversidad. Así, sin grandes esfuerzos, te apartas del tedio y mantienes activo el núcleo del aprendizaje.

11/23 – 12/20

En temas de dinero, te inclinas por inversiones que embellecen y armonizan el hogar: una pintura, un objeto especial, una fuente de agua. También te dará satisfacción destinar recursos a un regalo para alguien de tu clan, poniendo lo material al servicio del afecto.

12/21 – 01/19

La Luna en tu signo potencia tu firmeza para avanzar hacia tus metas. Todo lo que inicies hoy cuenta con buenas probabilidades de prosperar. Aumentan las responsabilidades, pero también las gratificaciones, gracias a la buena compañía que vuelve cada desafío más llevadero.

01/20 – 02/18

Se cierra un ciclo lunar y pueden aflorar emociones nostálgicas. Aunque suelas buscar compañía, hoy necesitas recogimiento y reflexión. Es un buen momento para saldar deudas, materiales o emocionales, y liberar espacio interno para lo que viene, con una sensación de alivio duradero.

02/19 – 03/20

Para avanzar en tus proyectos será clave unir inspiración con sentido práctico. Apóyate en amigos y entorno social: su colaboración te permite llegar más lejos. Las ideas son valiosas, pero necesitan estructura y recursos concretos para tomar forma y convertirse en algo realizable.