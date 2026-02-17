El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 17 febrero de 2026
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 17 de febrero de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Te vinculas con personas originales y estimulantes. Tu participación activa en la comunidad te renueva por completo y te conecta con una visión de futuro fresca. Miras lo que viene con ojos nuevos y das inicio a proyectos importantes, asumiendo con naturalidad tu rol de precursor.
Tauro
04/20 – 05/20
Asumes un liderazgo en trabajos grupales y acciones públicas. Tu empuje te impulsa alto en lo profesional y te acerca a un reconocimiento largamente esperado. Hoy te sientes triunfante y orgulloso de tus méritos, que destacan por su coraje y singularidad.
Géminis
05/21 – 06/20
Lo que estaba trabado comienza a avanzar y el optimismo regresa. Se vislumbran viajes o expansiones próximas. Apuestas con convicción a tus ideas y creencias. El viento sopla a favor y te ayuda a ampliar horizontes, aprender y animarte a ir más lejos.
Cáncer
06/21 – 07/20
Es momento de reconectar con tu poder personal y resurgir con fuerza. Situaciones tóxicas quedan atrás y ganas coraje. Frente a los desafíos te descubres más capaz. Reconoces que cuentas con más recursos internos de los que imaginabas para seguir adelante.
Leo
07/21 – 08/21
Llegan personas inspiradoras que te impulsan a empezar de nuevo. Se anuncian señales de un romance, donde te sientes libre, creativo y pleno. Enciende un incienso especial, suma unas gotas de aceite de flores blancas y pide amor: el deseo encuentra eco.
Virgo
08/22 – 09/22
La combinación astral de hoy trae chispa y color a tu rutina. Es un gran momento para aprender un oficio, actualizar herramientas o abrirte a un nuevo trabajo. Acompaña con ejercicio y una alimentación más liviana: cuidar el cuerpo incrementa tu rendimiento y claridad mental.
Libra
09/23 – 10/22
La adrenalina se activa por un hobby nuevo o un romance vivido con intensidad. Aprovecha esta energía. Vístete más jovial, suma brillos y renueva tu estilo. Llegan propuestas y aplausos, pero alguien irrumpe con una conquista inesperada, directa y electrizante.
Escorpio
10/23 – 11/22
Es un momento ideal para lucirte como anfitrión e invitar amigos a tu casa. Tu espacio se vuelve un punto de encuentro cargado de estímulos. Piensa en luces, colores y aire nuevo. Abre ventanas de par en par y deja que circule todo lo bueno.
Sagitario
11/23 – 12/20
Redescubres tu potencia mental y brillas al comunicarte. Las ideas se entrelazan y abren vías alternativas, como nuevas redes de aprendizaje. Varias oportunidades llaman a tu puerta. Las sorpresas que llegan confirman que existen múltiples caminos para explorar y elegir.
Capricornio
12/21 – 01/19
Tu olfato para los negocios está afinado. Puedes generar ingresos siguiendo un instinto visionario y asumiendo riesgos calculados. Es un momento propicio para emprender y disputar un nuevo lugar en el mercado, combinando liderazgo e innovación. El capital de prosperidad se activa.
Acuario
01/20 – 02/18
Te conviertes en un canal de energía intensa que activa cambios. Es un día clave para iniciar proyectos personales con impacto colectivo. Tu ejemplo inspira a otros a animarse, soltar lo viejo y dar saltos valientes. Lideras sin imponer: el movimiento nace de tu inventiva.
Piscis
02/19 – 03/20
Se intensifican la clarividencia, la percepción extra sensorial y la conexión con tus guías masculinos. Aun así, necesitas tiempo para despedirte del pasado y asimilar experiencias recientes. Soltar enojos libera energía vital. Al hacerlo, tu espíritu se aligera y vuelve a fluir con claridad.