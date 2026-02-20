El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 20 febrero de 2026
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 20 de febrero de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Por la mañana sigues cerrando un ciclo, con una sensibilidad afinada y la intuición marcando el pulso. Por la tarde, la Luna ingresa en tu signo y se une a Neptuno y Saturno: tus decisiones piden coherencia y compromiso para encarnar tu misión, tu sueño y tu propósito vital.
Tauro
04/20 – 05/20
En las primeras horas del día te sientes unido de manera casi trascendental a un amigo o a un grupo. Por la tarde se abre un clima propicio para cierres y despedidas: soltar lo que ya no suma. Un pequeño ritual, encender una vela, te devuelve la sensación de estar entero desde adentro.
Géminis
05/21 – 06/20
Las responsabilidades serán casi omnipresentes por la mañana, pero las atraviesas con fluidez y aceptación. Por la tarde te involucras en un proyecto con visión de futuro y matices más sutiles. Tu presencia funciona como sostén anímico y espiritual dentro de un grupo.
Cáncer
06/21 – 07/20
Comienzas el día con una espiritualidad serena y una confianza sensible que actúa como brújula interna. Por la tarde será clave ordenar prioridades y respetar tus propios tiempos. Estás dando forma a una obra inspirada que empieza a ganar visibilidad y deja huella.
Leo
07/21 – 08/21
Un cambio interno profundo se está gestando y el día comienza con emociones revueltas. Por la tarde aparece una dirección y la sabiduría crece a partir de la experiencia. Avanza con paciencia: lo que hoy inicia, con el tiempo puede volverse una pieza clave.
Virgo
08/22 – 09/22
Alcanzas un clima de unión especial con tu pareja, casi como un encuentro sagrado; si estás soltero, puede darse una conciliación significativa. Por la tarde prepárate porque surgirán oportunidades económicas ligadas a herencias o gestiones compartidas. Habrá reglas que respetar.
Libra
09/23 – 10/22
Si puedes, hasta el mediodía opta por una alimentación líquida: agua, jugos, tés o sopas ayudarán a darle fluidez al cuerpo. Por la tarde, una figura complementaria puede marcar el ritmo. Evita la confrontación: necesitas esa alianza para avanzar en algo que no se resuelve solo.
Escorpio
10/23 – 11/22
Comienzas el día en un estado de comunión con hijos o, si no los hay, a través de experiencias creativas muy inspiradoras. Por la tarde cambia la vibración y lo cotidiano te ordena. Iniciar un nuevo oficio o habilidad canaliza tu energía y acompaña un proceso de sanación.
Sagitario
11/23 – 12/20
Por la mañana, un sueño ligado a un familiar te acaricia el alma y te sientes acunado por algo más grande. En espacios lúdicos o creativos crece tu deseo de reconocimiento. Mantén el foco en lo que amas y comprométete: lo auténtico de ti se destaca solo.
Capricornio
12/21 – 01/19
Por la mañana se activa la imaginación y la comunicación fluye con empatía y sintonía. Por la tarde te enfocas en un proyecto familiar. Si hay anhelos o mejoras pendientes, busca apoyo. Respetar los tiempos permitirá que lo que construyas tenga bases firmes y una raíz sólida.
Acuario
01/20 – 02/18
Un asunto económico fluye y encuentra la forma de materializarse. Por la tarde, una idea bien trabajada pide salir a la luz y lo que digas cobra gran importancia. Evita debates innecesarios y elige el momento justo. Cuando hablas con intención y aplomo, tu mensaje llega y deja huella.
Piscis
02/19 – 03/20
Comienzas el día con la Luna en tu signo, despertando inspiración y sensibilidad creativa. Por la tarde, el foco se corre hacia lo económico y un plan concreto toma forma. Tu constancia será la clave para llevar esa visión a tierra y avanzar hacia un logro tangible.