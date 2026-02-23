El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 23 febrero de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 23 de febrero de 2026.

03/21 – 04/19

Se abre una etapa serena que aquieta tu ánimo. Es buen momento para acercarte a la familia con gestos simples y generosos: una comida compartida, un obsequio simbólico. Dar desde el afecto te devuelve calma y disfrute, tanto en lo emocional como en lo material.

04/20 – 05/20

La Luna en tu signo realza tu firmeza natural y te estimula a concretar con seguridad. Estás listo para avanzar. El cariño y las palabras de quienes te rodean funcionan como sostén y aliento. Escúchalas: te recuerdan que no caminas solo y que tu paso es valorado.

05/21 – 06/20

El cuerpo pide pausa y cuidado. Un paseo entre árboles, un día de descanso o un espacio verde pueden devolverte aplomo. Abrígate con lo que ya tienes. El silencio elegido se vuelve refugio. Escuchar tu voz interior nutre el alma como vitaminas esenciales.

06/21 – 07/20

Abrirás tu abanico social y compartirás más tiempo con amistades. Tu sabiduría se expresa junto a una intuición muy afinada. El grupo valora tu presencia. Permítete mostrarte tal como eres: protector, sensible y con la capacidad de ofrecer contención y alimento emocional a quienes te rodean.

07/21 – 08/21

La ambición de posicionarte profesionalmente se ve favorecida y el momento es propicio. La constancia será tu aliada para lograrlo. Una presencia silenciosa, protectora y amorosa te acompaña. Confía en esa guía sutil: su influencia opera, aunque no se muestre del todo.

08/22 – 09/22

Tu presencia se vuelve faro. Irradias confianza, coherencia y saber práctico, y tu entorno te reconoce como referencia natural. Inspiras con el ejemplo, sin forzar. Aprovecha esta sintonía: tu actitud serena y optimista funciona como medicina para quienes te rodean y buscan orientación.

09/23 – 10/22

El deseo se intensifica y el placer toma protagonismo. El cuerpo se vuelve territorio de goce y afirmación. Anímate a explorar tus secretos con alguien que sepa leerlos. Vive lo sensual como un arte sutil: en la conexión íntima descubres nuevas formas de habitar tu poder.

10/23 – 11/22

Si estás soltero, alguien despierta un anhelo romántico. En pareja, el amor se expande con proyectos, viajes y alegría compartida. El deseo circula con entusiasmo y confianza. Hay una corriente fértil que invita a celebrar el encuentro y a creer en la abundancia del vínculo.

11/23 – 12/20

El vínculo con tu cuerpo se vuelve prioritario. Elegir mejor lo que comes, moverte con placer y sostener rutinas de cuidado trae bienestar tangible. La sanación se siente en lo cotidiano: cuanto más te atiendes, más energía vital circula y se refleja en tu hacer diario.

12/21 – 01/19

Te abres al placer del presente y la vida recupera color. Esta actitud renueva tu manera de amar. Alguien aparece en tu horizonte y mostrarte auténtico te resulta natural. Como una flor en expansión, tu presencia embellece el terreno compartido y modifica el clima del vínculo.

01/20 – 02/18

Buscas refugio en el hogar, priorizando intimidad, arraigo y confort emocional. Los pequeños placeres familiares nutren tu día. Puede surgir el deseo de adoptar una mascota: su compañía, simple y sabia, se vuelve una fuente nueva de bienestar y conexión afectiva.

02/19 – 03/20

Conversaciones inspiradoras despiertan ideas y curiosidad. Crece el deseo de aprender, estudiar o explorar tu costado creativo. Es momento de jugar, probar y mostrarte. Cuando disfrutas el proceso, tu gracia se expande y lo que tocas adquiere una cualidad artística.