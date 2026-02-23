El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 23 febrero de 2026
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 23 de febrero de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Se abre una etapa serena que aquieta tu ánimo. Es buen momento para acercarte a la familia con gestos simples y generosos: una comida compartida, un obsequio simbólico. Dar desde el afecto te devuelve calma y disfrute, tanto en lo emocional como en lo material.
Tauro
04/20 – 05/20
La Luna en tu signo realza tu firmeza natural y te estimula a concretar con seguridad. Estás listo para avanzar. El cariño y las palabras de quienes te rodean funcionan como sostén y aliento. Escúchalas: te recuerdan que no caminas solo y que tu paso es valorado.
Géminis
05/21 – 06/20
El cuerpo pide pausa y cuidado. Un paseo entre árboles, un día de descanso o un espacio verde pueden devolverte aplomo. Abrígate con lo que ya tienes. El silencio elegido se vuelve refugio. Escuchar tu voz interior nutre el alma como vitaminas esenciales.
Cáncer
06/21 – 07/20
Abrirás tu abanico social y compartirás más tiempo con amistades. Tu sabiduría se expresa junto a una intuición muy afinada. El grupo valora tu presencia. Permítete mostrarte tal como eres: protector, sensible y con la capacidad de ofrecer contención y alimento emocional a quienes te rodean.
Leo
07/21 – 08/21
La ambición de posicionarte profesionalmente se ve favorecida y el momento es propicio. La constancia será tu aliada para lograrlo. Una presencia silenciosa, protectora y amorosa te acompaña. Confía en esa guía sutil: su influencia opera, aunque no se muestre del todo.
Virgo
08/22 – 09/22
Tu presencia se vuelve faro. Irradias confianza, coherencia y saber práctico, y tu entorno te reconoce como referencia natural. Inspiras con el ejemplo, sin forzar. Aprovecha esta sintonía: tu actitud serena y optimista funciona como medicina para quienes te rodean y buscan orientación.
Libra
09/23 – 10/22
El deseo se intensifica y el placer toma protagonismo. El cuerpo se vuelve territorio de goce y afirmación. Anímate a explorar tus secretos con alguien que sepa leerlos. Vive lo sensual como un arte sutil: en la conexión íntima descubres nuevas formas de habitar tu poder.
Escorpio
10/23 – 11/22
Si estás soltero, alguien despierta un anhelo romántico. En pareja, el amor se expande con proyectos, viajes y alegría compartida. El deseo circula con entusiasmo y confianza. Hay una corriente fértil que invita a celebrar el encuentro y a creer en la abundancia del vínculo.
Sagitario
11/23 – 12/20
El vínculo con tu cuerpo se vuelve prioritario. Elegir mejor lo que comes, moverte con placer y sostener rutinas de cuidado trae bienestar tangible. La sanación se siente en lo cotidiano: cuanto más te atiendes, más energía vital circula y se refleja en tu hacer diario.
Capricornio
12/21 – 01/19
Te abres al placer del presente y la vida recupera color. Esta actitud renueva tu manera de amar. Alguien aparece en tu horizonte y mostrarte auténtico te resulta natural. Como una flor en expansión, tu presencia embellece el terreno compartido y modifica el clima del vínculo.
Acuario
01/20 – 02/18
Buscas refugio en el hogar, priorizando intimidad, arraigo y confort emocional. Los pequeños placeres familiares nutren tu día. Puede surgir el deseo de adoptar una mascota: su compañía, simple y sabia, se vuelve una fuente nueva de bienestar y conexión afectiva.
Piscis
02/19 – 03/20
Conversaciones inspiradoras despiertan ideas y curiosidad. Crece el deseo de aprender, estudiar o explorar tu costado creativo. Es momento de jugar, probar y mostrarte. Cuando disfrutas el proceso, tu gracia se expande y lo que tocas adquiere una cualidad artística.