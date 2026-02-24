El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 24 febrero de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 24 de febrero de 2026.

03/21 – 04/19

Momento de ser despierto con el dinero. Las decisiones apresuradas pueden traer arrepentimientos. Conviene evitar inversiones compartidas y préstamos a personas inestables. Revisa y actualiza tus recursos, y apóyate en nuevas tecnologías para potenciar tu capital y ganar mayor proyección.

04/20 – 05/20

El trabajo y las obligaciones demandarán atención, pero no descuides tu bienestar. Afronta los desafíos con apertura mental. Recuerda que la realidad no siempre coincide con lo que deseas; sostener una mirada amplia y elevada te ayudará a establecer prioridades y tomar mejores decisiones.

05/21 – 06/20

Estás cerrando un ciclo lunar que invita a la liberación interna. Surge la necesidad de perdonarte, perdonar y saldar asuntos pendientes. Suelta cargas y viejos lastres, pero sin forzar tiempos: cada proceso necesita su propio ritmo para completarse.

06/21 – 07/20

Una amistad o proyecto atraviesa tensiones por deseos contrapuestos. Reaccionar desde el enojo no ayudará. Antes de dar algo por perdido, intenta comprender las diferencias y abrir un espacio más amplio de encuentro. Un vínculo auténtico merece una oportunidad de revisión.

07/21 – 08/21

Las disputas pueden drenar la energía que necesitas para avanzar. Si surgen fricciones con colegas o clientes, conviene separar lo personal de lo profesional y priorizar lo importante. Mantener la mirada en tus metas te ayudará a no desviarte del rumbo que conduce al éxito.

08/22 – 09/22

Las obligaciones cotidianas se intensifican y pueden opacar otras posibilidades de crecimiento. Darles demasiada relevancia a las eventualidades puede alejarte de una mirada más amplia. Atiende lo urgente, pero sin perder de vista el panorama general ni tus metas.

09/23 – 10/22

En asuntos financieros e íntimos, conviene conocer bien el terreno. Actuar solo desde el deseo inmediato puede conducir a errores evitables. La verdadera sagacidad está en evaluar riesgos, leer las señales y elegir cada movimiento, evitando impulsos abruptos o dar pasos poco estratégicos.

10/23 – 11/22

En este día se amplifican las posibilidades de un encuentro significativo. Procura que las demandas familiares no interfieran en tu vínculo actual. Prioriza a quienes te revitalizan y traen aire fresco a tu vida. Honra tus propios deseos de compañía auténtica y consciente.

11/23 – 12/20

Los altibajos en tu bienestar pueden estar ligados a una mente hiperactiva. Para aliviar la sobrecarga nerviosa, una caminata consciente puede ser de gran ayuda. También podrías considerar una consulta con un osteópata para favorecer la circulación energética.

12/21 – 01/19

Las dudas económicas influyen en tu ánimo y pueden generar sensación de inestabilidad. Procura que las preocupaciones materiales no te afecten. Un ser amado podría mostrarte una salida distinta, recordándote que el recurso más valioso está disponible ahora: el momento presente.

01/20 – 02/18

Reacciones impulsivas o cambios bruscos de humor pueden inquietar a quienes te rodean. Evita descargar tu tensión en los demás. Para canalizar esa energía, una reorganización del hogar, mover muebles o cambiar disposiciones, puede ayudarte a liberar tensiones acumuladas.

02/19 – 03/20

No permitas que experiencias pasadas opaquen los aprendizajes actuales. Evita quedarte atrapado en viejos enojos o rivalidades. Si dudas del compromiso de alguien, formula una pregunta clave y observa su respuesta con atención: la sinceridad suele revelarse en la mirada.