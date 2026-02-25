El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 25 febrero de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 25 de febrero de 2026.

03/21 – 04/19

Deja que la imaginación fluya y explora tus ideas, pero evita prometer más de lo que puedes cumplir o crear expectativas confusas. Rodéate de personas afines: la sintonía compartida favorece tu ánimo y te ayuda a moverte en un clima propicio para aprender.

04/20 – 05/20

Tus pensamientos se orientan a ocuparte de asuntos económicos. Si hay deudas o escasez, evita atajos poco realistas y trabaja con lo que tienes a mano. La lógica será clave para resolver los desafíos financieros y hacer un uso de tus recursos que te permita seguir prosperando.

05/21 – 06/20

Mantén la atención en el presente para no equivocarte al proyectarte demasiado lejos. Evita dejarte seducir por promesas de reconocimiento ilusorias. Confía en tus capacidades, mantente alerta frente a influencias dudosas y toma decisiones alineadas con tus ideas actuales.

06/21 – 07/20

El día favorece una conexión sutil donde la comunicación va más allá de las palabras. Percibirás estados y pensamientos ajenos con facilidad. Si surgen dudas o inquietudes, abrirte a una guía espiritual puede ayudarte a encontrar calma en lo que no necesita explicación.

07/21 – 08/21

El día puede traer desilusiones en el plano social. Conviene tomar distancia de personas poco confiables y cuidar quién accede a tu intimidad. Promueve vínculos verdaderamente fraternos: no estás obligado a tolerar actitudes falsas ni intenciones turbias que desgastan tu energía.

08/22 – 09/22

Las responsabilidades se incrementan y requieren presencia. No es momento de evadir ni postergar. La coherencia entre lo que dices y lo que haces será clave. Actuar con integridad y compromiso te da credibilidad y te permite avanzar hacia tus objetivos y aspiraciones.

09/23 – 10/22

La influencia de la Luna promueve la expansión de tus horizontes. Es un buen momento para estudiar idiomas o vincularte con el exterior. No obstante, trámites legales o gestiones migratorias podrían demorarse. Mantén la calma: la claridad mental será tu norte para avanzar.

10/23 – 11/22

Dispones de una gran capacidad transformadora para soltar pensamientos con efectos nocivos. Es tiempo de abandonar ilusiones pasajeras y asumir un compromiso real contigo. Al hacerlo, se abre una etapa de renovación profunda que te permite habitar la vida con mayor autenticidad.

11/23 – 12/20

La Luna creciente activa el área de las relaciones y favorece acuerdos relevantes. Es un buen momento para negociar, siempre que no dejes que la emotividad tome el mando. Apelar a la escucha atenta y a una actitud serena facilitará puntos de entendimiento.

12/21 – 01/19

Aunque quieras que todo funcione con precisión, recuerda que los errores y malentendidos forman parte del día a día. Si algo no sale como esperabas, evita sobredimensionarlo. Mantener la calma y una mirada lúcida te ayudará a encontrar soluciones sin desgaste innecesario.

01/20 – 02/18

El plano amoroso se enciende con oportunidades para disfrutar, compartir y reconectar con el juego y la espontaneidad. El romance gana espacio, pero conviene no perder de vista el manejo de tus recursos. Disfrutar es posible sin excederte ni comprometer tu presupuesto.

02/19 – 03/20

Estar inmerso en tu mundo podría llevarte a descuidar el tiempo que dedicas a tu familia. Aunque las demandas de tus seres queridos generen estrés, evita la tentación de evadirte. Cuidar los vínculos del círculo privado es clave para preservar tu red de contención.