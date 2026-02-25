El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 25 febrero de 2026
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 25 de febrero de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Deja que la imaginación fluya y explora tus ideas, pero evita prometer más de lo que puedes cumplir o crear expectativas confusas. Rodéate de personas afines: la sintonía compartida favorece tu ánimo y te ayuda a moverte en un clima propicio para aprender.
Tauro
04/20 – 05/20
Tus pensamientos se orientan a ocuparte de asuntos económicos. Si hay deudas o escasez, evita atajos poco realistas y trabaja con lo que tienes a mano. La lógica será clave para resolver los desafíos financieros y hacer un uso de tus recursos que te permita seguir prosperando.
Géminis
05/21 – 06/20
Mantén la atención en el presente para no equivocarte al proyectarte demasiado lejos. Evita dejarte seducir por promesas de reconocimiento ilusorias. Confía en tus capacidades, mantente alerta frente a influencias dudosas y toma decisiones alineadas con tus ideas actuales.
Cáncer
06/21 – 07/20
El día favorece una conexión sutil donde la comunicación va más allá de las palabras. Percibirás estados y pensamientos ajenos con facilidad. Si surgen dudas o inquietudes, abrirte a una guía espiritual puede ayudarte a encontrar calma en lo que no necesita explicación.
Leo
07/21 – 08/21
El día puede traer desilusiones en el plano social. Conviene tomar distancia de personas poco confiables y cuidar quién accede a tu intimidad. Promueve vínculos verdaderamente fraternos: no estás obligado a tolerar actitudes falsas ni intenciones turbias que desgastan tu energía.
Virgo
08/22 – 09/22
Las responsabilidades se incrementan y requieren presencia. No es momento de evadir ni postergar. La coherencia entre lo que dices y lo que haces será clave. Actuar con integridad y compromiso te da credibilidad y te permite avanzar hacia tus objetivos y aspiraciones.
Libra
09/23 – 10/22
La influencia de la Luna promueve la expansión de tus horizontes. Es un buen momento para estudiar idiomas o vincularte con el exterior. No obstante, trámites legales o gestiones migratorias podrían demorarse. Mantén la calma: la claridad mental será tu norte para avanzar.
Escorpio
10/23 – 11/22
Dispones de una gran capacidad transformadora para soltar pensamientos con efectos nocivos. Es tiempo de abandonar ilusiones pasajeras y asumir un compromiso real contigo. Al hacerlo, se abre una etapa de renovación profunda que te permite habitar la vida con mayor autenticidad.
Sagitario
11/23 – 12/20
La Luna creciente activa el área de las relaciones y favorece acuerdos relevantes. Es un buen momento para negociar, siempre que no dejes que la emotividad tome el mando. Apelar a la escucha atenta y a una actitud serena facilitará puntos de entendimiento.
Capricornio
12/21 – 01/19
Aunque quieras que todo funcione con precisión, recuerda que los errores y malentendidos forman parte del día a día. Si algo no sale como esperabas, evita sobredimensionarlo. Mantener la calma y una mirada lúcida te ayudará a encontrar soluciones sin desgaste innecesario.
Acuario
01/20 – 02/18
El plano amoroso se enciende con oportunidades para disfrutar, compartir y reconectar con el juego y la espontaneidad. El romance gana espacio, pero conviene no perder de vista el manejo de tus recursos. Disfrutar es posible sin excederte ni comprometer tu presupuesto.
Piscis
02/19 – 03/20
Estar inmerso en tu mundo podría llevarte a descuidar el tiempo que dedicas a tu familia. Aunque las demandas de tus seres queridos generen estrés, evita la tentación de evadirte. Cuidar los vínculos del círculo privado es clave para preservar tu red de contención.