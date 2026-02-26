El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 26 febrero de 2026
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 26 de febrero de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Es un momento propicio para expandir los límites de tu mente e investigar saberes que trascienden la lógica habitual. Cursos de cábala, numerología o física cuántica pueden abrir perspectivas. Conectar con otras miradas de la realidad estimula tu curiosidad y renueva tu visión del mundo.
Tauro
04/20 – 05/20
El foco mental se dirige a los asuntos económicos y a la posibilidad de un ingreso extra, ya sea reciente o próximo. Evita que la ansiedad marque el ritmo y mantén lo social al margen de lo financiero. Hoy una mirada más inmediata te permitirá administrar mejor lo que llega.
Géminis
05/21 – 06/20
Una actitud flexible será tu mejor aliada para sortear confusiones. Adaptarte a las circunstancias te ayuda a neutralizar influencias poco claras. Avanza con prudencia antes de decidir y no subestimes el poder de alentarte: las palabras positivas activan dones que estaban dormidos.
Cáncer
06/21 – 07/20
La Luna recorre tu casa doce y puede alterar tu energía si te dejas llevar por voces externas poco fiables. Sueños y pensamientos llegan cargados de símbolos y mensajes sutiles. Buscar orientación espiritual puede ayudarte a interpretar señales y comprender lo que se mueve en planos invisibles.
Leo
07/21 – 08/21
Los vínculos sociales se activan y no faltarán invitaciones. En una reunión puede surgir una atracción intensa, pero conviene manejarla con mesura. Evita los excesos, especialmente con el alcohol: dejarte llevar sin filtros podría conducirte a situaciones de las que luego prefieras tomar distancia.
Virgo
08/22 – 09/22
La jornada trae compromisos y contactos que no eliges. En el ámbito laboral, posibles malentendidos se disipan si comunicas con claridad y muestras disposición. Mantener una actitud profesional y enfocada te ayudará a atravesar el día y alcanzar los objetivos propuestos.
Libra
09/23 – 10/22
Con la Luna en Géminis, el ánimo se eleva y el entusiasmo crece. Se favorecen los contactos con parientes lejanos y la llegada de buenas noticias. Aunque surjan pequeños enredos cotidianos, no permitas que interfieran con esta etapa de apertura y expansión personal.
Escorpio
10/23 – 11/22
El plano sexual gana protagonismo y pide autenticidad. Disfrutarás más si dejas de lado exigencias externas y la preocupación por la imagen. La verdadera conexión surge cuando te muestras tal como eres, con virtudes y defectos, y permites que el otro te acepte sin máscaras.
Sagitario
11/23 – 12/20
En el amor, tras oscilar entre distintos estados, aprenderás a encontrar un punto medio más consciente. Permanecer en ese clima templado favorece un diálogo genuino. Evita que opiniones familiares opaquen tu día: no permitas que el bagaje emocional interfiera en una relación presente.
Capricornio
12/21 – 01/19
Podrías sentirte más sensible físicamente, con molestias difíciles de precisar y de raíz emocional. Para no quedar atrapado en la vulnerabilidad, procura no caer en el desgano. Cuidar tu estado anímico y sostener pensamientos positivos recalibra tu energía y favorece la recuperación.
Acuario
01/20 – 02/18
El momento invita a disfrutar de los placeres simples: una salida cultural, un encuentro romántico o tiempo de juego con niños. Permítete el disfrute sin culpas. Solo cuida que las preocupaciones económicas no interfieran con espacios necesarios de recreación y alegría compartida.
Piscis
02/19 – 03/20
Las múltiples demandas de tus allegados pueden resultar difíciles de sobrellevar. Los compromisos afectivos se intensifican y la fantasía de huir a una isla paradisíaca se vuelve tentadora. Sin embargo, aunque te cueste, será importante no desatender las necesidades de tu familia.