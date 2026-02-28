El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 28 febrero de 2026
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 28 de febrero de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Las experiencias vividas te volvieron más comprensivo y sensible con tus afectos. Hoy se abre la posibilidad de saldar una deuda kármica familiar. Aceptar la historia compartida, pedir perdón y agradecer lo vivido aliviará con un bálsamo de amor los lazos más profundos.
Tauro
04/20 – 05/20
El día invita al intercambio y al encuentro. Un amigo puede comunicarse de manera inesperada, visitarte o proponerte un paseo. Las actividades compartidas fluyen con naturalidad y te regalan momentos de alegría, cercanía y bienestar emocional que renuevan el ánimo.
Géminis
05/21 – 06/20
Comienzas a recoger los frutos de lo sembrado, especialmente en el plano material. El dinero fluye sin mayores obstáculos, permitiéndote disfrutar de lo que has construido. Las relaciones públicas y los contactos adecuados juegan a tu favor y abren oportunidades prósperas.
Cáncer
06/21 – 07/20
En este día dispones de una energía vital extra para dedicarte a lo que te brinda placer: fotografía, cocina o cuidado de niños. Descubres la sabiduría de la generosidad al comprobar que, cuánto más entregas, más abundancia emocional regresa a tu vida.
Leo
07/21 – 08/21
Hoy diriges la mirada hacia tu mundo interior para conectar con emociones y sensibilidad. Te resguardas y comprendes que es tiempo de reflexión. Al soltar cargas del pasado, quedas listo para iniciar un nuevo ciclo, más liviano, con el alma nutrida y purificada.
Virgo
08/22 – 09/22
Las estrellas traen una fe renovada en el porvenir. Te sientes colmado de esperanza y percibes gestos de amabilidad a tu alrededor. Surge el deseo de sumarte a grupos espirituales o iniciativas solidarias, aportando tu contribución para mejorar las condiciones colectivas y humanas.
Libra
09/23 – 10/22
En el plano profesional se pone en marcha un círculo virtuoso. Avanzas cuando trabajas desde la vocación y el compromiso genuino. Los vínculos con colegas fluyen con naturalidad, te enfocas en objetivos clave y afianzas una reputación respetada y bien valorada en tu entorno laboral.
Escorpio
10/23 – 11/22
El tiempo libre se vuelve una invitación a explorar territorios nuevos. Anímate a aquello que despliega y enaltece tu ser. La metafísica y los estudios espirituales despiertan respuestas profundas. Una luz sutil orienta tus pasos hacia una comprensión más verdadera de ti mismo.
Sagitario
11/23 – 12/20
La Luna activa energías latentes y afina tus instintos para los asuntos comerciales. Un allegado aporta la pieza clave que faltaba para que un negocio cierre a la perfección. Si necesitas apoyo económico, pedirlo será más fácil de lo que imaginas y llegará en buen momento.
Capricornio
12/21 – 01/19
Las estrellas conspiran para regalarte momentos de verdadero idilio. Una charla con tu pareja renueva el vínculo y marca el inicio de una etapa más cercana. Si estás soltero, mantente atento: alguien muy especial aparece para encarnar eso que tanto anhelabas.
Acuario
01/20 – 02/18
Sientes la necesidad de ordenar tu rutina y organizar tiempos para rendir mejor. Llegan buenas noticias vinculadas a la salud y al bienestar general. Es un día oportuno para invertir en productos o hábitos que eleven tu calidad de vida y te hagan sentir mejor contigo.
Piscis
02/19 – 03/20
La felicidad surge al dedicarte a lo que amas. Buscas realzar tu imagen, transmitir un mensaje significativo y destacar tus encantos personales. La creatividad fluye y el acercamiento al ser amado se vuelve natural. Vives escenas cargadas de magia, como protagonista de una historia romántica.