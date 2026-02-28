El tiempo de hoy en Chicago para este sábado 28 de febrero

A menudo se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. Y como somos conscientes, aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 28 de febrero.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Estate atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para disponer de la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 36 grados Fahrenheit (2ºC) y una mínima de 27 grados Fahrenheit (-3ºC) . Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 27ºF (-3ºC) de máxima y 27ºF (-3ºC) de mínima.

La probabilidad de que llueva es del 59 durante la primera mitad de la jornada y del 65 durante la noche. Luego, tendremos cielos cubiertos.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 13.67 mph de máxima en el día y los 16.16 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:28 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:40 h. En total habrá 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se esperan cielos cubiertos con probabilidad de alguna precipitación aislada. Se estima que la temperatura máxima sea de 30 grados Fahrenheit (-1ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 25 (-4 grados Celsius). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 55% por la mañana, 88% por la tarde y 55% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos visitar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que se recomienda estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por sus cambios de tiempo constantes, pero con la preparación adecuada, podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No te olvides: si siempre te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima