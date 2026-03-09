El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 9 marzo de 2026
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 9 de marzo de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Es tiempo de mirar hacia atrás con valentía y solucionar lo pendiente. Comprenderás viejas escenas para poder procesarlas e integrarlas con sabiduría. Será como limpiar el desván de tu alma: descartar lo inútil y conservar lo que te potencia. Busca guía terapéutica si la necesitas.
Tauro
04/20 – 05/20
La pareja se convierte en un espacio fértil para proyectar futuro en colaboración y aprendizaje compartido. Si estás soltero, alguien surgirá desde tu entorno social con intención de profundizar. Afina tu intuición, cultiva el caudal emocional y permite que el vínculo crezca.
Géminis
05/21 – 06/20
En el trabajo asumirás responsabilidades con entrega total y un compromiso que se hará notar. Avanzarás paso a paso hasta alcanzar una posición destacada, fruto de tu constancia. Podría llegar un cargo con mejores ingresos, donde los recursos que inviertas rindan adecuadamente.
Cáncer
06/21 – 07/20
La confianza en ti mismo se expandirá y te animarás a guiar a otros con tu sabiduría natural. Todo parece alinearse en una sincronía donde crear te llena de dicha. Sentirás el poder de tu corazón transformándose e irradiando inspiración a quienes te rodean.
Leo
07/21 – 08/21
Mostrarás valentía para revelar un secreto familiar guardado durante generaciones. Al iluminarlo, comprenderás que no trae conflicto sino alivio y reparación emocional. Hablar será un acto liberador para todos. Si estás gestionando una herencia, se destrabarán asuntos pendientes.
Virgo
08/22 – 09/22
Tu mente estará receptiva para investigar y profundizar en ideas de otros. Las personas que te rodean aportarán miradas inspiradoras que ampliarán tu perspectiva. Desde la amistad surgirán intercambios enriquecedores. Considera iniciar un curso donde compartir inquietudes con afinidad.
Libra
09/23 – 10/22
Advertirás que tu capacidad de trabajo y organización puede traducirse en mayor potencia económica. Es un día propicio para revisar ingresos, pedir un aumento o actualizar tarifas. Tu talento para coordinar varias tareas a la vez es altamente valorado y reconocido.
Escorpio
10/23 – 11/22
Te sentirás inspirado, como si la sinfonía cósmica compusiera una obra donde ocupas el centro con gracia e inteligencia. No solo brillas ante otros, también conectas con tu propia dicha. Es momento de expresar tus talentos naturales y celebrar lo que eres.
Sagitario
11/23 – 12/20
La vida, te dará la oportunidad de sanar antiguas heridas y recuperar un sentido de pertenencia que potencia tu mundo interior. Este acercamiento te llevará a cultivar inteligencia emocional. El perdón y el agradecimiento serán llaves dulces y poderosas en este camino de alivio y renovación.
Capricornio
12/21 – 01/19
En la esfera social se avecina una transformación positiva. Fomentarás amistades con las que puedas sostener una comunicación profunda y significativa. Los otros pondrán en juego el factor humano, y al interactuar con ese caudal descubrirás cuánto creces al compartir experiencias.
Acuario
01/20 – 02/18
Asumirás un rol de mayor autoridad, especialmente en situaciones tensas que requerirán control. Sabrás administrar tus recursos con inteligencia y estrategia. Cada desafío superado elevará tu posición y gradualmente aumentará la confianza y admiración que otros depositan en ti.
Piscis
02/19 – 03/20
Te encuentras, vibrando con una energía de empoderamiento, expresando y comunicando tus ideas. Otros perciben tu mensaje inspirador y te miran como referencia para atravesar sus propias tormentas. Sigue confiando en ti y en tu sensibilidad, porque tu voz ahora abre caminos.