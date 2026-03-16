El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 16 marzo de 2026

El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 16 de marzo de 2026.

Aries

03/21 – 04/19

Vives un período muy creativo en el que muchos aspectos de tu vida se moverán y renovarán. Este impulso te permitirá proyectar tu futuro con mayor libertad y visión. Busca compañía que sume a tus ideas y aporte perspectivas que enriquezcan tus planes y tus proyectos.

Tauro

04/20 – 05/20

Se despertarán tus deseos de prosperar y tu disposición a esforzarte será notable. Es clave contar con la colaboración de quienes te rodean y repartir responsabilidades. Además, se abrirá una ayuda invisible que conspirará a tu favor, impulsando tu camino hacia el triunfo.

Géminis

05/21 – 06/20

Si estás tramitando tu visa, surgirán novedades contundentes que te orientarán y permitirán avanzar con certeza. Tus amigos jugarán un rol importante, ampliando tus posibilidades. Habrá intercambios estimulantes que enriquecerán tu perspectiva y sumarán a tu crecimiento personal.

Cáncer

06/21 – 07/20

Si gestionas una herencia, se presentarán avances. Al compartir dinero con un socio o pareja, la química de la gestión potenciará los resultados. Una mujer influyente te brindará ánimo para conseguir tus metas, aprovechar las desventajas a tu favor y cumplir con ambiciones que antes parecían lejanas.

Leo

07/21 – 08/21

Si estás soltero, ten presente que para iniciar una relación necesitas a alguien con quien compartir un proyecto de vida y aquello que amas y te apasiona. Pero si estás en pareja, deja que el vínculo brille a través de un amor valiente, capaz de inspirarlos y renovar la alegría de ambos.

Virgo

08/22 – 09/22

Reserva tiempo para ti y agenda controles de rutina. Te conviene estar atento para que el estrés o la aceleración diaria no resientan tu cuerpo. Pídele a un amigo que te acompañe a caminar por el parque; ese movimiento suave te ayudará a soltar tensiones y despejar la mente.

Libra

09/23 – 10/22

Atraviesas una etapa en la que el corazón late con fuerza y tu mundo romántico se abre de par en par. ¿Puede ser que te estés enamorando? Lo que recibes de tu entorno te estimula intensamente. Disfruta esta alegría y registra cada instante de este presente luminoso y único.

Escorpio

10/23 – 11/22

El bienestar de tu grupo familiar ocupará un lugar prioritario. Los asuntos domésticos y de convivencia fluirán mejor si colaboras con cariño y si los roles están claros. La armonía nacerá de la dedicación y renovará el clima del hogar, volviéndolo más liviano y vital.

Sagitario

11/23 – 12/20

Te llegará información muy interesante a través de noticias o de conversaciones casuales con personas de tu entorno. Podrías considerar capacitarte para acceder a mejores oportunidades. Descubrirás que tienes un don para aprender rápido y de manera lúdica. ¡Sácale provecho!

Capricornio

12/21 – 01/19

Hoy pondrás sobre la mesa tu creatividad y la usarás para dinamizar tus finanzas. Los negocios con bienes inmuebles o asuntos familiares tienen buenas perspectivas. También es un gran momento para invertir en el hogar: luminarias, detalles decorativos o mejoras que aporten calidez.

Acuario

01/20 – 02/18

La Luna realza tu originalidad y te impulsa a expresarte con creatividad. Serán momentos en los que proyectarás una imagen fresca al mundo. Alguien te acompañará con palabras de aliento que reforzarán tu confianza para seguir avanzando.

Piscis

02/19 – 03/20

Hoy le dirás adiós a un asunto del pasado, como quien libera un pájaro. Comprenderás la naturaleza de esa historia y eso te permitirá cerrar el capítulo. Lo vivido te deja enseñanzas y valores que hoy se convierten en un tesoro interior.

El Niño Prodigio
