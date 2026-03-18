El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 18 marzo de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 18 de marzo de 2026.

03/21 – 04/19

Estarás más dócil, sensible y reflexivo, dispuesto a dejar en segundo plano tus intereses para ayudar a otros. Regresan recuerdos o asuntos inconclusos que piden revisión. Comprenderlos te permitirá cerrar ciclos y despedirte del pasado con compasión, liberando espacio interior para lo que comienza.

04/20 – 05/20

Tendrás mayor vida social. Algunas te entusiasmarán y otras despertarán dudas, pero todas aportarán a tu mundo. Participar en actividades grupales renovará tu ánimo. Buscarás amistades con ideales afines y te sentirás motivado a compartir sueños con quienes vibran en sintonía.

05/21 – 06/20

El trabajo exigirá más energía y compromiso. Los replanteos actuales orientan un cambio que pronto elevará tu prestigio e influencia. En el ámbito público observarán tus movimientos con atención. Actuar con sensibilidad te permitirá responder a las expectativas con inteligencia.

06/21 – 07/20

Nace un fuerte anhelo de expandirte y explorar otros rumbos, aunque aún quedan asuntos por resolver. Si planeas un viaje, esté tendrá lugar cuando ciertas gestiones fluyan a favor. La fe te inspira: te entregarás a ella con devoción, buscando coherencia entre lo que haces y predicas.

07/21 – 08/21

Tu intimidad se volverá más intensa y tu compañero de lecho estará más demandante. Será buena idea que tomes la iniciativa y que preguntes y hables si algo te intriga. Si compartes bienes, procura comprender las intenciones del otro y participa en las decisiones sin ceder el control.

08/22 – 09/22

Si estás en pareja, notarás a la otra persona más decidida, impulsándote a definir cuestiones pendientes, aunque no revele todo lo que piensa. Podrían surgir desacuerdos que exigirán diálogo. Si estás soltero, dudarás entre dos opciones. Observa con calma antes de elegir.

09/23 – 10/22

Es un período ideal para renovar hábitos saludables. El movimiento favorecerá tu energía y reforzará defensas. En el trabajo, será necesario reorganizar métodos para responder a múltiples demandas. Ajustar la rutina con inteligencia te permitirá rendir sin dispersarte ni agotarte.

10/23 – 11/22

La vida afectiva se vuelve más intensa y buscarás expresar deseos que guardabas. Hallar las palabras justas requerirá sutileza, pero tu magnetismo ayudará. Si tienes hijos, demandarán mayor atención y podrías replantear dinámicas educativas, procurando acompañarlos con sensibilidad.

11/23 – 12/20

Los asuntos familiares requerirán energía. Pasarás tiempo en casa resolviendo temas domésticos con diálogo y estrategia. Podrían surgir diferencias en la convivencia que te impulsen a conversar. El pasado reaparece pidiéndote predisposición para cerrar capítulos.

12/21 – 01/19

Sentirás el impulso de decir lo que sientes y piensas, expresando tus impresiones con mayor astucia. Podrías anotarte en un curso o capacitarte para reeducarte y retomar temas pendientes. También evaluarás alternativas vinculadas a una mudanza o a cambios en tu entorno inmediato.

01/20 – 02/18

En los negocios crecerá tu deseo de emprender. Tendrás iniciativa para impulsar proyectos, pero conviene analizar cada opción con calma. Podrías negociar ingresos o planear un camino más autónomo. Tu inteligencia estratégica será fundamental para promover recursos y éxito económico.

02/19 – 03/20

Sentirás un aumento de energía e inspiración para iniciar proyectos y defender tus ideales. Antes de comunicar tus planes, reflexiona y define prioridades para no dispersarte. Tu sensibilidad te llevará a luchar por causas difíciles, combinando convicción y palabra para abrir caminos.